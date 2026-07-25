За сутки силами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа Фото: REUTERS.

Российское оборонное ведомство опубликовало свежие данные о потерях украинской армии за минувшие сутки, отметив продвижение российских войск на различных участках фронта.

Подразделения группировки войск «Север» уничтожили 265 украинских военнослужащих, подразделения группировки войск «Запад» - 215, «Южная» группировка - 200, «Центр» - 385, «Восток» - 365, «Днепр» - 50.

За отчетный период украинские силы недосчитались 1480 солдат и наемников. Кроме того, главком ВСУ Драпатый за 24 часа лишился: 18 единиц бронетехники, 8 артиллерийских систем, двух контрбатарейных РЛС AN/TPQ-50 - США и RADA - Израиль, а также более 70 единиц автомобильной техники.

Российская авиация, ударные БПЛА, крылатые ракеты и артиллерия нанесли удары по украинским логистическим узлам, производственным мощностям и складам дальнобойных дронов. Также поражены объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также районы сосредоточения украинских боевиков в 152 пунктах.

За прошедшие сутки российской системой ПВО были сбиты 8 управляемых авиабомб и 1060 беспилотников ВСУ самолетного типа дальнего действия. Черноморским флотом в море был потоплен один безэкипажный катер противника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 25 июля уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

189 475 - дронов.

667 - ЗРК.

30 305 - танков и бронемашин.

1 766 - РСЗО.

35 903 - орудий.

67 404 - единицы спецтехники.

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