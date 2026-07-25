Cлучайных людей на этом мероприятии не было – специалисты, разработчики, производители БПЛА и средств РЭБ, продавцы и покупатели Фото: REUTERS.

На Украине второй день обсуждают российский ракетный удар по выставке БПЛА и средств защиты от них, которую попытались провести под Киевом на территории частного стрелкового клуба. Безоговорочным лауреатом выставки стали русские ракеты, которые отправили к Бандере десятерых участников выставки, а еще около 100 человек получили ранения: от легких осколочных до таких, что они до сих пор не могут определиться – им уже пора к Бандере или еще можно подзадержаться немного на этом свете. Очень результативно получилось. Мероприятие завершилось досрочно и с крайне красочным «фейерверком», последствия которого закончили разгребать (в прямом смысле этого слова) лишь к позднему вечеру.

Удар по выставке БПЛА в Киеве: последние новости на 25 июля

Сразу можно отметить, что случайных людей на этом мероприятии не было – специалисты, разработчики, производители БПЛА и средств РЭБ, продавцы и покупатели. На данный момент родственники покойных опознали двоих погибших – полковника Эдуарда Сиренко, ранее возглавлявшего управление Центра спецопераций СБУ, и главу центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления госохраны Валентину Савицкую. Кроме того, известная оружейная польская компания сообщила, что на этой выставке погиб ее сотрудник, позже прошло уточнение, что этот сотрудник не был поляком. А вот официальных сообщений от властей пока нет – у Зеленского на Банковой приходят в себя и думают, как быть дальше.

Организатора выставки БПЛА в Киеве задержали после ударов ВС РФ Фото: REUTERS.

Реакция Киева на удар по военной выставке: как отреагировал Зеленский

Реакция украинской власти оказалась достаточно примечательной. Сначала Банковая пыталась представить это чуть ли не «военным преступлением» России и ударом по гражданскому жилому массиву, но быстро поняли, что такой вариант в данном случае, мягко говоря, не проканает. Тем более, что вскоре выяснилось, что к привлечению гостей на выставку, организованную украинской ассоциацией производителей беспилотников «Армада», имел прямое отношение печально известный «Азов»*, ресурсы которого использовались для распространения приглашений и призывов к участию в выставке и регистрации. Благо, что стало ясно – дальнейшее педалирование неизбежно приведет к тому, что исключительно военное мероприятие, как это водится в Незалежной, в который раз засунули посреди гражданского жилого массива. Впрочем, это же в традициях «украинского лыцарства», размещающего и ПВД ВСУ, и системы ПВО, и огневые точки в жилых кварталах.

- Целью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть. Сегодня общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства, - заявил украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский. Что означает, что полетят головы. И это можно будет записать в сопутствующий ущерб от российских ударов.

Кстати, американское издание издание Washington Post пишет, что удар по выставке дронов буквально привел Зеленского в ярость.

Последствия удара ВС РФ по военной выставке в Киеве

Сейчас на Украине ищут виновных в том, что произошло. Известный террорист, занимающий ныне пост главы Офиса президента Украины Кирилл Буданов** признал, что на выставке присутствовала иностранная делегация, но не прояснил ее судьбу, и подверг организаторов жесткой критике. По его словам, организаторы подобных мероприятий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность за людей.

- Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет. Этот урок, к сожалению, не первый, но должен стать, наконец, последним, - заявил Буданов**.

Но эти пожелания в пользу бедных, можно заранее предсказать, так и останутся пожеланиями, поскольку, как отмечал коллега Александр Коц, вчерашний прилет – это уже, как минимум, седьмой похожий случай, причем, среди предыдущих были и гораздо более результативные.

Зеленский в ярости Фото: REUTERS.

Зато можно предположить, что зарубежные делегации и высокие гости, с учетом произошедшего вчера, станут вести себя несколько скромнее и осторожнее, и, как минимум, перестанут совать свои носы во все дырки.

Главного организатора выставки задержали, в его офисе проходят обыски. Организатора обвинили в халатности.

Бандеровцы озаботились тем, что на август у них уже запланировано несколько мероприятий, подобных прошедшей с оглушительным (в прямом смысле слова) «успехом» выставке БПЛА и средств борьбы с ними. И анонсы некоторых уже размещены в Сети. Поистине гамлетовский вопрос - «быть или не быть» им на тех площадках и в те сроки, что запланированы - встал перед устроителями и организаторами этих акций. И как на него ответить, они пока не знают.

* - запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация.

** - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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