Джафар Джексон год скрывал от семьи, что получил главную роль в «Майкле»

28 мая 2026 года в прокат России выйдет фильм «Майкл» Фото: кадр из фильма.

Можно спорить о достоинствах биографического фильма «Майкл», посвященного молодости Майкла Джексона, но он вот-вот станет самым кассовым фильмом 2026 года в мировом прокате. Это самый популярный байопик в истории, обогнавший предыдущих чемпионов - «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Он и в России пользуется бешеным успехом - спустя два месяца после премьеры все еще ежедневно держится на втором месте по сборам (данные ЕАИС), в его копилке более 2 млрд рублей.

25 июля исполнителю главной роли в «Майкле» Джафару Джексону исполнилось 30 лет. По такому случаю сайт KP.RU приводит несколько малоизвестных фактов из его жизни.

1. Конечно, все знают, что Джафар (Jaafar, но второе «а» по-английски не произносится) - родной племянник Майкла. Сын его брата Джермейна, выступавшего когда-то с Майклом в группе «Jackson 5», и колумбийки по имени Алехандра Хеновеба Оазайза. У Джафара девять братьев и две сестры (в основном единокровные, от предыдущих браков отца). А когда его спросили, сколько у него двоюродных братьев и сестер, он не смог их сосчитать: «35, 40... Не знаю. Там каждый год рождаются новые дети»).

Кадр из фильма «Майкл»

2. Имя у Джафара арабское, потому что его отец в 1989 году, после поездки в Бахрейн, перешел в ислам. Оно переводится как «поток» или «ручей». И это еще не самое экзотическое имя, которое Джермейн Джексон давал своим детям: одного брата Джафара зовут Jermajesty, а другого - Jourdynn.

3. С дядей Майклом Джафар, конечно же, был знаком. Тот умер в 2009 году, когда мальчику было 12, а при жизни проводил с племянниками много времени. «Мы часто собирались всей семьей, Майкл приезжал к нам в дом, а еще мы прекрасно проводили время в его поместье Неверленд, играли в прятки, ели сладости, катались на аттракционах, смотрели фильмы. Всем было весело».

4. Его любимые певцы, из творчества которых он черпает вдохновение (помимо дяди) - Бруно Марс, Фрэнк Синатра и Стиви Уандер.

5. В 2015 году Джафар принял участие в реалити-шоу «Жить с Джексонами». Потом начал записывать песни, сначала - каверы чужих старых хитов, в 2019-м выпустил оригинальный сингл «Got Me Singing», клип на который был снят в Рио-де-Жанейро. Собирался сразу выпустить и альбом с незамысловатым названием «Знаменитость», вроде как даже его записал, но ничего в итоге не вышло.

6. А потом его пригласили играть Майкла в «Майкле». Это было уже довольно давно, в 2022-м. А в марте 2026-го, незадолго до премьеры, Джафар рассказывал в интервью: «Никто в моей семье не знал о том, что я получил роль, целый год. Я держал это в секрете, пока не почувствовал себя достаточно комфортно, чтобы этим поделиться. Мама потом приезжала на съемочную площадку один-единственный раз, не зная, чего ожидать. Когда я показал ей фильм, увиденное ее потрясло: для нее все это очень эмоциональная история, она же знает людей, изображенных в фильме. И я в роли Майкла... Ей было трудно увязать это со мной. Сейчас она очень меня оберегает, догадываясь, что меня ждет».

Кадр из фильма «Майкл»

7. Интервью это у него взял партнер по «Майклу», актер Майлз Теллер, по просьбе журнала Interview (там любят, когда знаменитости говорят со знаменитостями). Теллеру, актеру очень опытному, конечно, было интересно, что чувствовал на площадке абсолютный непрофессионал Джафар. Тот рассказывал:

«Когда Майкл на сцене, я просто выплескивал нервную энергию, воплощая его образ. Как только говорили «Мотор!», я давал волю эмоциям. Но когда дело доходило до драматических эпизодов, я думал: «О, черт, мы переходим к актерской игре!» Я ведь слышал, что некоторые люди надо мной подшучивали. И в результате просто позволил себе довериться — продюсеру Грэму Кингу, а на самом деле себе. Я просто говорить себе: «Это божественное провидение. Я здесь не просто так. Поэтому - живи сегодняшним днем»... Мне очень помогло то, что у меня был доступ к личным записям Майкла. Его дневник, его стихи, его мантры, его аффирмации (в данном контексте - записки с короткими фразами позитивного содержания, которые наклеивают на зеркала, холодильники и т.д. - Ред.). Это стало для меня ключевым моментом. Я начал делать то же самое, наклеивать аффирмации на стены и зеркала».

8. Джафар уже десять лет состоит в отношениях с Мэдди Симпсон, не очень известной певицей. В прошлом году отношения приобрели полуофициальный характер: Джафар сделал девушке предложение и подарил кольцо с желтыми бриллиантами.

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Житие мое: рецензия на фильм «Майкл»