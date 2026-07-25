Очереди сократились в 45 субъектах, но проблемы остаются на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Минэнерго «видит улучшение ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов страны». Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. ФАС начала массовые проверки АЗС - в деле десятки компаний. Очереди сократились в 45 субъектах, но проблемы остаются на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Что происходит на рынке топлива сегодня? KP.RU собрал всю самую свежую информацию на 25 июля.

Вице-премьер Александр Новак признал дефицит Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ В РЕГИОНАХ РОССИИ: ГДЕ ЛУЧШЕ, А ГДЕ ХУЖЕ

По данным ТАСС на 25 июля, в 45 субъектах очереди пошли на спад.

Центральный ФО - улучшение в 10 регионах. В Орловской области очередей нет, ажиотаж только в Тамбовской.

Северо-Запад - снижение в 10 субъектах. Разгрузились Петербург, Карелия, Коми, Калининградская, Новгородская, Псковская области.

Приволжье - стабилизация в Кировской, Ульяновской, Самарской областях, Пермском крае, Башкирии.

Урал - позитив в ЯНАО.

Дальний Восток - почти нет очередей в Приморье, Амурской, Магаданской, Бурятии, на Чукотке.

Сибирь - спокойно в Омской, сокращаются очереди в Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, в Хакасии штатно.

Юг и Кавказ - уменьшение скоплений в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Калмыкии, Адыгее, Ростовской и Волгоградской областях. В Краснодарском крае с 20 июля отменили электронную запись.

В 45 регионах России очереди на АЗС за бензином пошли на спад Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО БЕНЗИНУ: ЧТО ПРЕДПРИНЯЛ КАБМИН

Кабмин ввел временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Нефтяникам поручили максимально загрузить НПЗ и перенести ремонты на осень. Организовали импортные поставки.

- В ряде регионов отмечаем стабилизацию - увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей, - заявил Сергей Цивилев, глава Минэнерго.

Позитивные изменения - в Забайкалье, Калининградской, Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане. Приоритет - снабжение МЧС, медиков и аграриев:

- Отдельное внимание Минэнерго уделяет бесперебойному снабжению государственных и муниципальных служб, включая МЧС и медиков. Также в приоритетную категорию включены производители сельхозпродукции, - подчеркнул министр Цивилев.

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КОНТРОЛЬ ФАС: КАК ПРОВЕРЯЮТ АЗС

ФАС усилила контроль. 24 июля саратовское УФАС выдало предупреждение компании «Алькорр» (сеть «Торэко») за рост цен, а в Оренбуржье возбудили дело против трех продавцов дизеля - подозревают сговор. Ранее предупреждения получили 14 компаний в Кировской, Нижегородской, Саратовской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. В Подмосковье с 6 июля расследуют картель шести операторов. Все нарушения надо устранить до 31 июля. В Иркутской области стартовали внеплановые проверки.

ЛИМИТЫ НА ПРОДАЖУ: ЧТО РЕШИЛИ ВЛАСТИ

Многие сети ввели норму - не более 50, а то и 20 литров на машину. В середине июля Новак рекомендовал Минэнерго и нефтяным компаниям сделать 50 литров минимальным порогом, дополнительные лимиты - на усмотрение операторов. Вице-премьер поручил разработать механизм, чтобы пресечь заправку канистр и бочек.

По поставкам для аграриев и северных территорий Новак в середине июля рекомендовал компаниям соблюдать обязательства в рамках северного завоза. Он также подчеркнул, что внутренний рынок дизелем обеспечен, а все необходимые объемы поставят в регионы для уборочных работ.

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