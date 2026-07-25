Топ стильных образов для поездок за город: ретро-костюмы, комплекты в пижамном стиле, толстовки с принтами

В теплое время годы мы все больше времени проводим за городом, где тоже хочется выглядеть стильно. В наше время ассортимент брендов настолько велик, что можно подобрать демократичные варианты на любой случай. Для вылазок на природу важно, чтобы одежда была, в первую очередь, удобной. Специально для вас мы составили подборку актуальных вариантов.

Стилист Ольга Родина подобрала образы для поездок за город Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Костюм в ретро-стиле

Костюм Chalovafit

Самый практичный вариант для загородных вылазок — это, конечно же, спортивный костюм. Сейчас в тренде комплекты свободного кроя в стиле ретро, которые как будто вернулись к нам из лихих 90-х. Я отметила костюм коричневого немаркого цвета с молочными вставками, который можно сочетать с базовой белой футболкой или топом.

Кроссовки Baasploa и Солнцезащитные очки Vittoria Vicci

К комплекту из легкой, но плотной ткани подойдут любые белые кроссовки или кеды на массивной подошве. При желании дополняйте свои образы стильными очками.

В пижамном стиле

Пижамный и бельевой стиль на пике популярности. Поэтому любительницам гламура (к которым я себя тоже причисляю) я бы советовала обратить внимание на костюмы в пижамном стиле. У бренда LAISH я подсмотрела красивые велюровые комплекты с шортами в актуальной пастельной гамме — в розовом и голубом оттенках. При этом, футболку и шорты можно носить отдельно.

Костюм LAISH

Костюм будет сочетаться почти с любой обувью — мюлями, кедами, кроссовками и даже балетками. Я остановилась на трендовых балетках в сетку. Образ дополнила плетеной сумкой.

Балетки Lera Nena и Сумка Kostochka

Худи с принтом в сочетании с джинсами

Худи Torae Black и Джинсы Lime

Еще один беспроигрышный вариант, который уместен и в городской черте — худи в сочетании с джинсами. Какие толстовки в моде? Актуальны худи с ретро-принтами. Первым такие вещи начал выпускать небезызвестный бренд Planta Rosa. Сейчас подобные изделия по более демократичным ценам можно найти у многих других марок. А джинсы выбирайте не слишком широкие. Тотальный оверсайз ушел в прошлое.

Шорты и футболка (подзаг)

Шорты Zarina и Футболка Befree

Комбинация футболки и шорт тоже может выглядеть стильно и интересно. Я остановила выбор на футболке в трендовом стиле ретро. К ней подобрала серые джинсовые шорты средней длины с необработанным краем. Такие при желании можно сделать и собственными руками, обрезав старые джинсы.

Кеды adidas Originals

Велосипедки/леггинсы и майка

Велосипедки Armour Bike Short и Майка Euphoria

Любительницам спортивного образа жизни можно собрать монохромный лаконичный образ из велосипедок и майки. Добавьте удобные кроссовки или кеды. Универсальный лук подойдет и для спортзала. При желании сверху можно накинуть худи или толстовку — например, контрастную или с ярким принтом.

Толстовка Fragarika

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