Зеленскому снова напомнили, что вступление Украины в Евросоюз невозможно Фото: REUTERS.

Пока украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский усиленно бьется за кадровые перестановки в своей команде со своими же более ранними ставленниками, как-то в сторону ушла тема вступления Украины в Евросоюз. И можно было бы даже подумать, будто «просроченный», поскольку он раньше заявлял о необходимости ускоренного принятия Украины в ЕС, добился своего, но «просрочке» снова напомнили, что его «влажные мрии» (мечты) не имеют с реальностью ничего общего.

«Турбовступление по требованию невозможно»

Министр по делам Европы в правительстве Австрии Клаудиа Бауэр в интервью газете Welt заявила, что Украине нечего рассчитывать на перспективу вступления в ЕС в ближайшие годы.

- На мой взгляд, президент Украины в последние месяцы часто привлекал внимание желанием диктовать дату вступления в ЕС. Турбовступление по требованию - это просто невозможно, - заявила профильный министр в правительстве Австрии, ответив на конкретные претензии украинского «просрочки». И далее достаточно подробно объяснила, почему дело обстоит именно так, а не иначе.

- Мы обязаны тщательно оценить способность ЕС принимать новых членов. Вступление Украины с ее 39 миллионами жителей и совершенно иной сельскохозяйственной структурой коренным образом изменило бы ЕС, - рассказала она немецким журналистам.

И пусть Клаудиа сильно погорячилась с количеством населения Украины, поскольку реальное количество жителей Украины в реальности не превышает 18 миллионов человек, во всем остальном госпожа министр абсолютно права. По ее словам, невозможно предсказать в каком состоянии Украина выйдет из войны, поэтому любые даты вступления которые сейчас называют, являются «искусственными и не могут быть соблюдены».

- Кроме того, не должно быть двухуровневой системы вступления в ЕС, парировала Бауэр «хотелки» Зеленского об особом пути Украины и вступлению ее в Евросоюз по упрощенной схеме. - Все страны-кандидаты, включая Украину, должны следовать одним и тем же правилам и заслужить членство по заслугам.

Министр по делам Европы в правительстве Австрии Клаудиа Бауэр. Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

«Не вижу, как добиться полного вступления Украины в ЕС в ближайшие годы»

А вот с заслугами, как считает профильный министр Австрии, у Украины все далеко не в порядке.

- Киеву еще многое предстоит сделать, например, в борьбе с коррупцией, обеспечении верховенства права и принятии европейского права, - рассказала госпожа Бауэр и пояснила, зачем это нужно. - Чем больше требований страна выполнит для вступления, тем ближе она сможет постепенно приблизиться к ЕС.

- С сегодняшней точки зрения я не вижу, как можно добиться полного вступления Украины в ЕС в ближайшие годы, - резюмировала Клаудиа Бауэр, вынеся приговор, к слову, далеко не первый, потугам бандеровского режима в Киеве, обещающему европейское счастье населению уже завтра и безбожно врущему ему по поводу такого рода перспектив. - Именно поэтому мы должны быть честными и не давать ложных обещаний народу Украины.

Имеющий уши, как говорится, да услышит. Вот только одних ушей маловато, надо еще и разум иметь хоть в каких-то количествах, чтобы уразуметь очевидное – Украину в Евросоюзе никто не ждет, даже нынешние союзники станут ее противниками в таком случае. Но вот с разумом на Украине очень большие проблемы. Именно его там и нет, а его у Запада в кредит не попросишь.

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