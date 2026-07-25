Подруга Шурыгиной опровергла информацию о том, что ее бросили родные

Диана Шурыгина с Дианой Бичаровой Фото: социальные сети.

Напомним, что в июне 27-летнюю Диану Шурыгину отправили в СИЗО до 19 августа. Причиной для возбуждения уголовного дела стали интимные фотографии блогерши, которые она публиковала на разных платформах. Сегодня появилась информация о том, что родные и друзья Шурыгиной перестали выходить на связь.

По данным некоторых источников, за две недели в СИЗО Диану никто не навестил и не привез вещи. Якобы блогерша ходит в одном и том же спортивном костюме. Из родных у Шурыгиной отец (он сейчас на СВО), мама и сестра.

Бывший парень Святослав Гусев сообщил о том, что она попросила его купить и передать ей чай, кофе и еду. В Сеть попало письмо, которое Диана написала Святославу. В нем она сообщила, что скучает по своей чихуахуа Чизз, которая осталась на Бали. Добавим, что в последние годы Шурыгина обитала на Бали, а в Москву прилетала изредка.

KP.RU связался с подругой блогерши Дианой Бичаровой, которая опровергла информацию о том, что от Шурыгиной отреклись родные.

«Диану никто не бросал! Родные и близкие передают ей вещи и регулярно заказывают еду. Я лично заказываю, и ее сестра тоже. Так что все у нее хорошо, хотя ситуация, конечно, очень серьезная», — рассказала KP.RU Диана Бичарова.

Добавим, что Шурыгина работала на OnlyFans — платформе с платными подписками, где авторы продают эксклюзивный, зачастую эротический, контент напрямую своим подписчикам.

В этом году исполняется 10 лет с момента гремевшей на всю страну истории с изнасилованием. В 2016 году Диана, которой на тот момент было 16 лет, заявила, что на «вписке» в родном Ульяновске, где она отдыхала вместе с друзьями, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. В декабре того же года Семенова приговорили к 8 годам колонии строгого режима (позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев). В 2017 году, когда Шурыгина стала героиней программы Андрея Малахова, об истории с изнасилованием узнала вся страна.

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