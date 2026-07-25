Зеленский дал интервью 33-летней американской блогерше Лоре Лумер. Фото: Кадр видео.

Визит Зеленского в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом и прощания с «павшим ястребом» - умершим недавно сенатором Линдси Грэмом* – назначен на ближайший вторник. Но «гримасы абсурда», которые, похоже, будут сопровождать эту поездку, начались уже сейчас.

Чтобы начать пиар-подготовку к визиту заранее, Зеленский дал интервью 33-летней американской блогерше Лоре Лумер. Его явно подкупил тот факт, что у славящейся, скажем так, альтернативной одаренностью своих постов дамы имеются 6 миллионов подписчиков в соцсетях. Плюс Зеленскому наверняка передали, что господа Лумер – ярая трампистка и обладает способностью быстро менять свои взгляды в зависимости от перемен в воззрениях неизменно гениального в её глазах Дональда. А Зеленский сейчас как раз очень надеется сыграть на вдруг усилившейся русофобии Трампа, недавно намекнувшего, что он будет «очень расстроен», если «подтвердится информация», будто Россия и Китай продают оружие Ирану. Зеленский, похоже, решил через популярную в близкой Трампу среде блогершу подтолкнуть Дональда к тому, чтобы продолжать в уже наметившемся антироссийском духе.

Зеленский решил сыграть на усиливавшейся русофобии трампа. Фото: REUTERS.

В общем, польза от интервью в Киеве должна была выйти общая. Но после встречи с госпожой Лумер Зеленскому впору вспомнить поговорку на не любимом им ныне русском языке: «Услужливый дурак опаснее врага». Получившийся в итоге разговор напоминал беседу наивной заокеанской бабушки с мошенником из криворожского колл-центра.

«С Макроном я кокаин не пробовал, - втолковывал Зеленский заморской гостье, когда ее привели к нему после показа «работающего вопреки бомбардировкам» киевского «Макдональдса». – А фашистов у нас нет». Чтобы доказать это сомнительное утверждение, Зеленский попытался рассказать Лоре Лумер про свое еврейское происхождение и какие-то преследования евреев в Украинской ССР. Но вот беда – забыл, как будет по-английски «иврит», и никак не мог вспомнить, что храмы у евреев называются синагогами, а не церквями или мечетями.

Забыв слово Hebrew (иврит), Зеленский разглагольствовал о советских препонах развитию некоего «израильского языка». Туповатая гостья так бы и выдала этот перл на просторы Сети, если бы её помощник не пришел на помощь по-английски: «Да это же иврит имеется в виду!»

Лора Лумер вдруг ополчилась на российского переговорщика по вопросам международного сотрудничества, главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Фото: Maksim Konstantinov/Maksim Konstantinov

Впрочем, как это часто бывает у неумных людей, оба собеседника оказались скоры на выводы и на обвинения. Лора Лумер вдруг ополчилась и на прежде уважавшийся ей канал RT (бывший Russia Today), и российского переговорщика по вопросам международного сотрудничества, главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Вот пост госпожи Лумер после встречи с Зеленским – с сохранением стилистики и орфографии оригинала:

«Российское государственное СМИ Russia Today, которое вещает из Кремля, теперь высмеивает президента Трампа… Я с нетерпением жду, когда президент Трамп подпишет новый закон о санкциях против России. Этих русских нужно поставить на место. Это просто безумие, что некоторые члены Конгресса говорят об отправке делегации в Россию, в то время как россияне нападают на нашего президента и поставляют Ирану оружие для убийства американских солдат. Россия проникла в наш Конгресс через Кирилла Дмитриева. Ему, вероятно, не следует разрешать находиться на Капитолийском холме. Ты хочешь мира, Кирилл?.. Тогда скажи своим государственным СМИ, чтобы они прекратили распространять глупые видеоролики КСИР с убийствами из конструктора Lego».

Блогер с 6 миллионами подписчиков Лора Лумер - ярая трампистка. Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Да, такой пост комментировать – только портить. Тут и вещающие прямо из Кремля телевизионщики, тут и совет главе инвестиционного фонда что-то там «приказать своим государственным СМИ». Похоже, глупости от сторонников повернувшегося против России Трампа еще заставят нас с ностальгией вспомнить русофобов-либералов времен Байдена.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

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