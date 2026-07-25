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Звезды25 июля 2026 16:27

«Мы сегодня женимся»: Олеся Иванченко сообщила о свадьбе с Максимом Заяцем

Олеся Иванченко сообщила, что вышла замуж за комика Максима Заяц
Евгения РУДИНА
Олеся Иванченко сообщила, что вышла замуж за комика Максима Зайца

Олеся Иванченко сообщила, что вышла замуж за комика Максима Зайца

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В соцсетях ведущая популярного юмористического шоу «Натальная карта», 30-летняя Олеся Иванченко объявила о том, что вышла замуж за возлюбленного, 36-летнего комика Максима Заяца из Беларуси. В своем блоге Олеся опубликовала снимок в свадебном платье, фате и с женихом.

«Мы сегодня женимся, а вы че?» — подписала черно-белый снимок Иванченко.

Свадьба Олеси Иванченко и Максима Заяца

Олеся и Максим не скрывали, что встречается. Влюбленные вместе посещали мероприятия и нередко комментировали посты друг друга в соцсетях. Так, Заяц в апреле выложил снимки с фотосессии. «Ну вот, я снова влюбилась», — написала ведущая. В мае парочка побывала в Париже.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О свадьбе Иванченко и Заяц публично не сообщали. Видимо, решили организовать торжество только для самых близких. Но теперь понятно, почему несколько дней назад в Москву из Краснодарского края приехали родители Олеси. Ведущая вместе с родителями и Максимом гуляли по Красной площади.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото свадьбы Олеси Иванченко

Судя по фото, для торжества Иванченко выбрала классический образ: белое платье и длинную фату. Максим сочетал темный костюм с белой футболкой.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новоиспеченную ячейку общества тут же забросали поздравлениями.

«Поздравляю!» — написала Ида Галич.

«Огоооо», — прокомментировала Ксения Собчак.

«Ураааа» — присоединилась к поздравлениям Ксения Бородина.

«Фух… выдали. Долгой долгой любви», — добавил соведущей Олеси по шоу «Натальная карта» и гость торжества Дмитрий Журавлев.

Добавим, что Олеся и Максим познакомились в 2023 году в соцсетях. Кстати, первый шаг сделала сама Иванченко, которая сразу составила Заяцу натальную карту и выяснила, что его кармическая задача заботиться о ней и обеспечивать семью.

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