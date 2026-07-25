Олеся Иванченко сообщила, что вышла замуж за комика Максима Зайца Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В соцсетях ведущая популярного юмористического шоу «Натальная карта», 30-летняя Олеся Иванченко объявила о том, что вышла замуж за возлюбленного, 36-летнего комика Максима Заяца из Беларуси. В своем блоге Олеся опубликовала снимок в свадебном платье, фате и с женихом.

«Мы сегодня женимся, а вы че?» — подписала черно-белый снимок Иванченко.

Свадьба Олеси Иванченко и Максима Заяца

Олеся и Максим не скрывали, что встречается. Влюбленные вместе посещали мероприятия и нередко комментировали посты друг друга в соцсетях. Так, Заяц в апреле выложил снимки с фотосессии. «Ну вот, я снова влюбилась», — написала ведущая. В мае парочка побывала в Париже.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О свадьбе Иванченко и Заяц публично не сообщали. Видимо, решили организовать торжество только для самых близких. Но теперь понятно, почему несколько дней назад в Москву из Краснодарского края приехали родители Олеси. Ведущая вместе с родителями и Максимом гуляли по Красной площади.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото свадьбы Олеси Иванченко

Судя по фото, для торжества Иванченко выбрала классический образ: белое платье и длинную фату. Максим сочетал темный костюм с белой футболкой.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новоиспеченную ячейку общества тут же забросали поздравлениями.

«Поздравляю!» — написала Ида Галич.

«Огоооо», — прокомментировала Ксения Собчак.

«Ураааа» — присоединилась к поздравлениям Ксения Бородина.

«Фух… выдали. Долгой долгой любви», — добавил соведущей Олеси по шоу «Натальная карта» и гость торжества Дмитрий Журавлев.

Добавим, что Олеся и Максим познакомились в 2023 году в соцсетях. Кстати, первый шаг сделала сама Иванченко, которая сразу составила Заяцу натальную карту и выяснила, что его кармическая задача заботиться о ней и обеспечивать семью.

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