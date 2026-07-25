Катя Гордон и Виктор Хархалис сыграли свадьбу на льдине Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Катя Гордон неожиданно поделилась свадебными фотографиями, сделанными во время ее недавней поездки на Северный полюс. Юрист вместе с супругом, бизнесменом Виктором Хархалисом, позируют на льдине на фоне красного ледокола. В руках 45-летняя Гордон держит свидетельство о свадьбе с изображением белых медведей.

Подробности свадьбы Кати Гордон и Виктора Хархалиса

«Мы с семьей не праздновали свадьбу шумно и многолюдно. Не чувствуем, что верное время. Не могу позволить себе таких трат, имея благотворительный фонд и зная в какой беде многие люди. Несмотря на то что роспись была 7 лет назад… мы так и не отпраздновали это событие», — поделилась с фолловерами Катя.

В итоге супруги отпраздновали нестандартно — на Севером полюсе. Катя нарядилась в молочное кружевное платье, а Виктор — в белую рубашку и темные брюки.

Фото свадьбы Кати Гордон и Виктора Хархалиса

«Мы решили закрыть несколько сборов наших многодетных семей и… отпраздновать свадьбу на льдине. Мы на вершине мира на Северном полюсе, ровно в географической точке. Без толпы людей и декораций. Просто мы. Просто полюс, просто случайные люди на ледоколе. Это лучшая свадьба с капитаном ледокола, которая могла бы быть. Желаю вам стать тем, кому не нужны понты и толпа для того, чтобы отпраздновать любовь», — отметила Гордон.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Добавим, что у Кати и Виктора есть сын трёхлетний Теодор. Для Гордон брак с предпринимателем стал третьим по счету. Первым мужем медийной юристки был известный ведущий Александр Гордон, а вторым — адвокат Сергей Жорин. Именно Жорин открыл в Екатерине талант юриста. От второго брака Гордон родила сына Даниила. Также у нее есть сын Серафим от отношений с Игорем Мацанюком.

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