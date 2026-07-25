Клава Кока отметила девичник в Бодруме Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Похоже, сегодня день свадебного контента. Вслед за свадьбами Олеси Иванченко и Кати Гордон Клава Кока поделилась фотографиями и видео с девичника, который прошел в Бодруме. Там же певица отметила 31-летие. Напомним, что 31-летний блогер Дмитрий Масленников сделал Клаве предложение на Мальдивах в апреле 2026 года. До этого молодые люди много лет дружили.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Неповторимый праздник в статусе невесты. И наш девичник официально начинается», — написала в соцсетях Клава в свой день рождения 23 июля.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По случаю 31-летия подруги организовали для Коки праздник на море: арендовали виллу и украсили ее шарами с надписью Bride. В день рождения певицы прилетел и ее жених Дима Масленников. Блогер устроил сюрприз и в неожиданный монет вылез из укрытия и вручил будущей жене букет. Звезда была в полном шоке, так как думала, что Дима останется в Москве из-за плотного графика.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Видео девичника Клавы Коки

А сегодня Кока поделилась забавным видео о том, как прошел ее девичник.

«GIRLS BUSTERS!!! До слез! От такого сюрприза на девичнике в шоке была не только я, но и все жители отеля. Спасибо, что стали частью нашего праздника, который мы будем вспоминать всю жизнь! У меня лучшие подружки на планете, я даже представить не могла такой ржаки!!!! Легенды!!! Люблю вас безмерно», — сообщила восторженная Клава в своем блоге.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Клава Кока отметила девичник перед свадьбой

Подруги певицы нарядились привидениями и позвонили в дверь. Самой Клаве было велено открыть дверь и снимать происходящее на телефон. А после невеста с подружками сняла забавное видео в разных локациях турецкого отеля. Для девичника Клава выбрала полупрозрачный кружевной костюм с топом и бриджами.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Сюрпризов и слез за три дня было много, но это просто ***», — поделилась растроганная Кока.

А сама свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова назначена на сентябрь.

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