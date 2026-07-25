Владимир Путин: Путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета

Владимир Путин выступил с видеообращением, посвященным отмечаемому нынче Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. Фото: REUTERS.

В субботу, 25 июля, глава государства выступил с видеообращением, посвященным отмечаемому нынче Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.

- Уважаемые товарищи!.. - говорится в обращении. - Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, Закону. И конечно, в этот праздничный день прошу передать самые тёплые пожелания вашим коллегам и наставникам – ветеранам следствия.

Путин: Сотрудникам органов следствия нужно проявлять твёрдость и ответственность Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

- Традиции, которые закладывались в следственных органах более трёх веков назад, в эпоху петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности.

- Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России.

- От результатов вашей совместной, напряжённой работы во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера.

- Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причинённого ими вреда.

- Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников.

- Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твёрдость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости.

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- Такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей, - выразил уверенность Владимир Владимирович.- Желаю вам успехов в службе. С праздником!