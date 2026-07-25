Лайма Вайкуле упала на сцене во время выступления: пела на русском языке

Лайма Вайкуле поливает Россию, но поет исключительно на русском языке Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лайма Вайкуле упала на сцене прямо во время выступления. В Юрмале певица собрала на свой фестиваль русофобов и иноагентов. При этом поют и говорят все на русском языке.

Второй день в латвийской Юрмале поют и пляшут съехавшиеся эмигранты. Без конфузов на фрик-шоу не обошлось. Во время выступления Лайма Вайкуле упала прямо во время исполнения песни. Она попятилась и оступилась, упав на спину.

Певица собрала иноагентов в Юрмале Фото: Кадр видео.

Возможно, вокалистка находится не в лучшей форме. Говорят, она очень нервничает из-за того, что с заполнением зала не все радостно. Ярких звезд нет, потому и билеты не продаются.

"Зал заполнен едва ли наполовину. Огромное количество пустых кресел. Совсем тухлое зрелище. Лайма из последних сил изображает перед камерами, будто все хорошо и никакого краха не происходит", - говорят очевидцы.

Пустые кресла в "Дзинтари" заставили ее пригласить в Юрмалу лидера группы "ДДТ". Вот только Юрий Шевчук ей отказал. Униженная певица, которая зарабатывала десятилетиями на русскоязычной публике, решила оправдаться: "Мы писали Шевчуку. Но я просто понимаю, что он не может сейчас приехать именно ко мне. Не то что с гастролями в Латвию, а ко мне. Но думаю, что придет время, когда он приедет к нам на фестиваль".