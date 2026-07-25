Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды25 июля 2026 19:40

Лайма Вайкуле упала на сцене во время выступления: пела на русском языке

Лайма Вайкуле упала на сцене во время выступления на русском языке
Ольга ЛИБГАРДТ
Лайма Вайкуле поливает Россию, но поет исключительно на русском языке

Лайма Вайкуле поливает Россию, но поет исключительно на русском языке

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лайма Вайкуле упала на сцене прямо во время выступления. В Юрмале певица собрала на свой фестиваль русофобов и иноагентов. При этом поют и говорят все на русском языке.

Второй день в латвийской Юрмале поют и пляшут съехавшиеся эмигранты. Без конфузов на фрик-шоу не обошлось. Во время выступления Лайма Вайкуле упала прямо во время исполнения песни. Она попятилась и оступилась, упав на спину.

Певица собрала иноагентов в Юрмале

Певица собрала иноагентов в Юрмале

Фото: Кадр видео.

Возможно, вокалистка находится не в лучшей форме. Говорят, она очень нервничает из-за того, что с заполнением зала не все радостно. Ярких звезд нет, потому и билеты не продаются.

"Зал заполнен едва ли наполовину. Огромное количество пустых кресел. Совсем тухлое зрелище. Лайма из последних сил изображает перед камерами, будто все хорошо и никакого краха не происходит", - говорят очевидцы.

Пустые кресла в "Дзинтари" заставили ее пригласить в Юрмалу лидера группы "ДДТ". Вот только Юрий Шевчук ей отказал. Униженная певица, которая зарабатывала десятилетиями на русскоязычной публике, решила оправдаться: "Мы писали Шевчуку. Но я просто понимаю, что он не может сейчас приехать именно ко мне. Не то что с гастролями в Латвию, а ко мне. Но думаю, что придет время, когда он приедет к нам на фестиваль".