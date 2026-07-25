Владимир Зеленский, говоря о кадровых перестановках в военном командовании, затронул и вопрос мобилизации. Фото: REUTERS.

ЗЕЛЕНСКИЙ УЖЕСТОЧАЕТ МОБИЛИЗАЦИЮ

На днях украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, говоря о кадровых перестановках в военном командовании, затронул и вопрос мобилизации.

- Приоритет для реальной способности ВСУ выполнять оборонные задачи – это практический, эффективный процесс мобилизации, – заявил «просрочка». И многие справедливо расценили его слова, как свидетельство грядущего ужесточения мобилизации.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что на Украине готовят новые ограничения для тех, кто уклоняется от мобилизации. Уже подготовлены законопроекты, которые предполагают усиление бусификации. По ним собираются блокировать банковские счета, лишать водительских прав и ограничивать получение административных услуг. Документы готовы, но в Раду их пока не внесли.

Местные аналитики расценивают это как последовательные шаги политики Зеленского. И.о. министра обороны Украины назначили безжалостного экс-главу СБУ Евгения Хмару, и теперь начинается реальное закручивание гаек до еще более серьезного произвола в мобилизации. Действия «людоловов» ТЦК фактически выведены из-под ответственности, а значит, у них полная свобода действий и карт-бланш на любое насилие.

Пока всех не выгребут под «ноль», не успокоятся.

«МОРСКАЯ ОХОТА»

Минобороны Росси отчиталось, что за сутки высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БпЛА поражены объекты сразу в двух украинских портах и четыре цели на переходе морем.

В Черноморске удар был нанесен по портовой инфраструктуре госпредприятия «Морской торговый порт «Черноморск», а также по складам, на которых хранятся военные грузы. В Николаеве на территории госпредприятия «Николаевский морской торговый порт» были поражены сухогруз, доставивший груз для ВСУ, и быстроходный десантный катер CB90 ВМС Украины.

На переходе морем в порты Черноморска и Одессы - балкер, три сухогруза, шедшие в порты Черноморска и Одессы с военными грузами, и еще один десантный CB90.

По всей видимости, находить крупнотоннажные сухогрузы и балкеры становится все труднее, потому что многие компании прекратили работу с украинскими портами, а некоторые даже отдали распоряжение развернуть следовавшие на Украину суда.

IRON DEMO 2026 ВО ЛЬВОВЕ НЕ СОСТОИТСЯ

После российских ракетных ударов по выставке БпЛА и средствам противодействия в Бучанском районе под Киевом во Львове отменили крупнейший украинский форум оборонных технологий IRON DEMO 2026, который ранее анонсировали на 28-29 августа.

Организаторы, которые ранее называли форум крупнейшим мероприятием украинского defense tech, ожидали участие более 150 украинских и зарубежных оборонных компаний, а также свыше 2 тысяч представителей отрасли, включая производителей, военных, инженеров, разработчиков, инвесторов и чиновников.

Хватило всего двух российских ракет, чтобы эти амбициозные планы превратились в труху. Видимо, на свои средства противодействия БпЛА, РЭБ и систему ПВО в реальности организаторы выставки не очень надеются.

МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ ПООБЕЩАЛО ВКЛЮЧИТЬ БОДИКАМЕРЫ

Депутат Верховной Рады Алексей «белаяслизь» Гончаренко*, являющийся руководителем Временной следовательской комиссии Рады, сообщил, что получил от Министерства обороны ответ на свой запрос, в котором Минобороны обещает ужесточить правила использования сотрудниками ТЦК бодикамер.

Теперь, как сообщает Гончаренко*, ТЦК будут обязаны хранить фото и видеоматериалы с камер на протяжении 90 календарных дней, а также им будет запрещено выключать бодикамеры во время мобилизационных мероприятий в помещениях ТЦК и СП и на прилегающих территориях.

Верит ли сам Гончаренко* в эти обещания, он не сообщил. Между тем, поводов для сомнений более, чем достаточно. ТЦКшники и так обязаны носить бодикамеры включенными на форменной одежде на груди «или другим способом, обеспечивающим видеосъемку», однако, как показывает реальность, и как публично признавал омбудсмен Украины Дмитро Лубинец, эта норма остается лишь на бумаге.

ЭКС-МИНИСТРУ ОБОРОНЫ ФЕДОРОВУ ПРЕДЛОЖИЛИ РАБОТУ В ИТАЛИИ

Федорову предложили работу в Италии. Фото: REUTERS.

Как сообщило агентство Reuters, министр обороны Италии Гвидо Кросетто предложил экс-министру обороны Украины Федорову стать его советником,

- Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: «Когда вы хотели бы приехать в Рим и поработать со мной в качестве советника?». Он был тронут и воспринял предложение как проявление уважения и дружбы, - рассказал Кросетто журналистам. Правда, о том, какой ответ дал экс-министр обороны Украины Михаил Федоров, итальянец почему-то не сообщил, отделавшись общими словами, что тот был тронут.

Впрочем, вряд ли стоит сомневаться в том, каким был ответ. Даже на должности министра обороны Италии, а не его просто советника, Федоров не получит доступа к тем деньгам, которые льются на Украину, как из рога изобилия.

КИЕВ СКРЫВАЕТ ИТОГИ РУССКОГО РАКЕТНОГО УДАРА ПО ВЫСТАВКЕ БПЛА

Украинская журналистка ТСН Юлия Кириенко сообщила, что в результате удара российских ракет по частному полигону, на котором проходила выставка БпЛА и средств противодействия им, погибших не десять, как утверждают официальные сообщения, а гораздо больше.

- 10 - это тела, которые удалось собрать. Ведь когда ракета (а их было 2–3) попадает на открытую местность, некоторых просто разрывает на молекулы. Поэтому на месте работают собаки. Чтобы найти хоть какую-то частичку, - уверена журналистка.

По ее словам, раненых также гораздо больше ста.

Между тем, в Киеве начали циркулировать слухи, что организаторы согласовали проведение выставки с администрацией Зеленского, просто на Банковой сейчас решили «откосить» и в качестве виновного в произошедшем выставить только представителя компании-организатора.

Кто бы спорил – убийца всегда садовник, и виновен во всем дворник.

В результате удара российских ракет по частному полигону, на котором проходила выставка БпЛА и средств противодействия им, погибших не десять, как утверждают официальные сообщения. Фото: REUTERS.

ИРАН «ЗАМЕТИЛ» УКРАИНУ

Украинский «просроченный» лидер бандеровского режима Владимир Зеленский похвастался в субботу, что Украина нанесла удары по судам в Каспийском море, через которую осуществлялась перевозка грузов между Россией и Ираном.

Чуть позже его заявление подтвердила и Служба Безопасности Украины (СБУ). В своем сообщении спецслужба подтвердила, что в Каспийском море была поражена нефтедобывающая платформа, ракетный катер, грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, используемые Россией и Ираном «для перевозки военных грузов».

И Киев тут же получил ответ из Тегерана. Оказалось, что Иран заметил наличие Украины на глобусе:

«Напоминание господину Зеленскому: вся территория Украины находится в зоне досягаемости иранских баллистических ракет, включая сверхтяжелую ракету Khorramshahr-4. Хотя тратить на это хорошие ракеты было бы пустой тратой».

Можно потратить и не самые хорошие ракеты, если уж на то пошло. Главное, что долетели. С приветом из Тегерана.

ГРУЗИТЬ НЕКУДА, НО ГРУЗИТЬ И НЕЧЕГО

Буквально на днях крупная международная судоходная компания Maersk со штаб-квартирой в Дании объявила, что перестает работать с украинскими портами на черноморском побережье (а других у Украины нет). А в субботу уже крупная украинская компания по производству и экспорту растительного масла Allseeds объявила о приостановке операционной деятельности в Одесской области.

- Дальнейшая операционная работа в текущих условиях несет чрезвычайно высокие риски для жизни и безопасности работников компании, а также для мощностей компании, - говорится в сообщении компании.

Которая сообщила, что планирует возобновить свою деятельность после улучшения ситуации с безопасностью в регионе.

Это, скорее всего, придется очень долго ждать. Можно и не дождаться.

ВТОРОЕ ВИШНЕВОЕ

В Днепропетровской области в селе Куриловка случилась чрезвычайная ситуация, которую уже сравнивают с приснопамятным Вишневым, где в результате детонации склада боеприпасов значительная часть населенного пункта была разрушена. В Куриловке, как оказалось, также произошла детонация боеприпасов на складе ВСУ, который расположен в жилой застройке в частном жилом доме.

Взрыв, по данным местных СМИ, произошел еще 21 июля, однако официально эту информацию до сих пор не комментировали. В соцсетях публикуют видео, на которых боеприпасы разлетаются в разные стороны и падают во дворы. По словам местной жительницы, прибывшие на место военные вывозят оставшееся вооружение.

- Военные уже два дня вывозят боеприпасы и то, что от них осталось, заметают следы. Те, кто пишут, что это просто ВСУ помогают убирать снаряды - а как они туда попали? Это не просто один военный спрятал у себя во дворе две гранаты, это реактивные снаряды для «Градов», это целый склад, их вылетели сотни, - возмущается местная жительница.

Паблики считают, что местные власти ситуацию хотят замять, чтобы не было второго медийного Вишневого, которое, мягко говоря, не укрепило авторитет украинской власти и ВСУ у населения.

ХИТРЕЕ ЧЕРТА

На Украине объявили в розыск бывшего главу украинской ГТС Дмитрия Липпу – ему вменяют незаконное завладение имуществом в особо крупных размерах.

Как полагает следствие, Липпа, зная о запрете выплаты выходного пособия руководителям госпредприятий во время военного положения, нашел оригинальный выход из этой ситуации. Без согласования с наблюдательным советом ГТС он ввел должность заместителя генерального директора, назначил на нее себя, а затем уволился с выплатой выходного пособия в размере более 14,8 млн грн. Следствие оценивает ущерб в эту же сумму.

В апреле Липпа уволился с должности и тут же скрылся с территории Украины и в настоящее время находится за рубежом в одной из европейских стран.

Вообще-то, на фоне миллиардных в долларах хищений на Украине представителями высших эшелонов власти сумма похищенного Липпой выглядит смехотворно. И само хищение какое-то сомнительное. За это, наверное, и хотят его осудить, чтобы не дискредитировал высокое звание украинского чиновника-вора и коррупционера.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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