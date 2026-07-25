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Звезды25 июля 2026 20:40

Крик души Аллы Пугачевой из Юрмалы: вот что случилось

Алла Пугачева сделала заявление из Юрмалы
Ольга ЛИБГАРДТ
Алла Пугачева плохо понимала, где находится. Иноагент помогал старенькой жене позировать

Алла Пугачева плохо понимала, где находится. Иноагент помогал старенькой жене позировать

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева сейчас находится в Юрмале. Примадонна посетила музыкальный фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле. Вот только выглядит Алла Борисовна совсем поникшей. И тому, как выяснилось, есть причина.

Алла Пугачева рассказала, что очень скучает по публике и аплодисментам зрителей. Она уверена, что пройдут годы, и о ней никто не вспомнит.

"Это очень важно. До слез трогательно... Особенно во времена такие... тяжеловатые. Это помогает немножко отвлечься, помогает очистить душу, сделать какие-то для себя выводы, что ты еще живешь, что очень хочешь, чтобы были песни душевные, веселые. И чтобы люди аплодировали. Хочется сказать - как раньше», - заявила Примадонна.

Примадонна еле шла, опираясь на мужа-иноагента

Примадонна еле шла, опираясь на мужа-иноагента

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вот только как раньше уже вряд ли будет. Алла Борисовна это понимает. И как же она боится забвения, потому и, не скрывая, отметила, что ей сложно жить в отрыве от зрителей.

Напомним, Лайме Вайкуле удалось уговорить Пугачеву приехать на открытие своего фрик-фестиваля. 77-летней пенсионерке сделали яркий макияж со стрелками. Артистка надела парик.

Очевидцы отметили, что у нее остался шрам на подбородке после недавнего удаления импланта. Знаменитость также выгуляла "нос 20-летней нимфы".

Было заметно, что Алле Борисовне тяжело идти. Чтобы не упасть, певица держала за руку мужа-иноагента. Он отгонял от старенькой жены назойливых фотографов. Похоже, Пугачева не совсем понимала, что происходит и где она.