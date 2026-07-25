Крик души Аллы Пугачевой из Юрмалы: вот что случилось

Алла Пугачева плохо понимала, где находится. Иноагент помогал старенькой жене позировать Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева сейчас находится в Юрмале. Примадонна посетила музыкальный фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле. Вот только выглядит Алла Борисовна совсем поникшей. И тому, как выяснилось, есть причина.

Алла Пугачева рассказала, что очень скучает по публике и аплодисментам зрителей. Она уверена, что пройдут годы, и о ней никто не вспомнит.

"Это очень важно. До слез трогательно... Особенно во времена такие... тяжеловатые. Это помогает немножко отвлечься, помогает очистить душу, сделать какие-то для себя выводы, что ты еще живешь, что очень хочешь, чтобы были песни душевные, веселые. И чтобы люди аплодировали. Хочется сказать - как раньше», - заявила Примадонна.

Примадонна еле шла, опираясь на мужа-иноагента Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вот только как раньше уже вряд ли будет. Алла Борисовна это понимает. И как же она боится забвения, потому и, не скрывая, отметила, что ей сложно жить в отрыве от зрителей.

Напомним, Лайме Вайкуле удалось уговорить Пугачеву приехать на открытие своего фрик-фестиваля. 77-летней пенсионерке сделали яркий макияж со стрелками. Артистка надела парик.

Очевидцы отметили, что у нее остался шрам на подбородке после недавнего удаления импланта. Знаменитость также выгуляла "нос 20-летней нимфы".

Было заметно, что Алле Борисовне тяжело идти. Чтобы не упасть, певица держала за руку мужа-иноагента. Он отгонял от старенькой жены назойливых фотографов. Похоже, Пугачева не совсем понимала, что происходит и где она.