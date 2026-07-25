Герой спецоперации «Z» Михаил Пилюков выявил вражеский дозор

Рядовой Михаил Пилюков и лейтенант Иван Ветчинников Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И предупреждал командиров: «Нужное солдату полезно, а излишнее вводит в роскошь - мать своеволия».

ОБЕЗВРЕДИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Лейтенант Иван Ветчинников

Выполнял боевую задачу по выявлению и уничтожению живой силы и техники противника в должности командира взвода беспилотных систем.

В темное время суток, Иван приказал оператору FPV-дрона провести разведку местности. Обнаружив диверсионно-разведывательную группу ВСУ, офицер отдал приказ нанести массированный удар по противнику. Воспользовавшись эффектом внезапности, российские FPV-дроны застали противника врасплох. Они полностью уничтожили группу, численностью до десятка боевиков, а также две единицы бронетехники.

Благодаря грамотному командованию, решительным и профессиональным действиям лейтенанта Ивана Ветчинникова боевая задача была выполнена, что способствовало последующему успешному наступлению штурмовых подразделений.

ВЫЯВИЛ ВРАЖЕСКИЙ ДОЗОР

Рядовой Михаил Пилюков

В один из дней, разведчик-пулеметчик рядовой Михаил Пилюков, выполнял боевую задачу по визуальному ведению наблюдения за обстановкой.

Обнаружив дозор из трех военнослужащих ВСУ, Михаил мгновенно занял огневую позицию и открыл плотный прицельный огонь из своего штатного оружия. Действуя смело, хладнокровно и с высоким профессионализмом, он подавил огнем противника, не позволив им вести ответный огонь и маневрировать.

Смелые и решительные действия рядового Михаил Пилюкова обеспечили огневое превосходство, что позволило без потерь подавить живую силу противника.

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