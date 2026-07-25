Документ покойного сенатора Линдси Грэма* «Акт о наложении на Россию санкций – 2026» может так и не быть принятым до ухода Конгресса США на августовские каникулы. Фото: REUTERS.

Американское издание NOTUS (News of the United States) сообщило, что об угрозе, нависшей над законопроектом об антироссийских санкциях покойного сенатора Линдси Грэма*. Оказывается, законопроект под названием «Акт о наложении на Россию санкций – 2026» может так и не быть принятым до ухода Конгресса США на августовские каникулы.

«Мы уже упустили две недели. Теперь нам осталось всего полторы, и я пока не слышал, что был назначен конкретный день и час голосования», - сказал сенатор Джон Кеннеди от штата Луизиана в интервью NOTUS.

Напомним, что идея страдавшего хронической русофобией покойника Грэма* заключалась в том, чтобы наложить 500-процентные американские ввозные пошлины на товары из тех стран, которые продолжат покупать российскую нефть.

Расчет Грэма* был на то, что Трамп, ради восстановления производства в США поддержит любые протекционистские меры – особенно если они будут направлены на покупающего у России энергоносители Китая. Плюс Грэм* полагался на русофобию и своих однопартийцев-республиканцев, и особенно конгрессменов-демократов. Последние, по данным новостного портала Axios, уже согласились поддержать антироссийский «билль». Правда, если верить NOTUS, в новом чтении законопроект примет менее гротескную форму – вместо пошлин в 500% стоимости экспорта речь идет о 100-процентных пошлинах на товары из Индии, Китая и даже из европейских стран, если какие-то из них (например, Венгрия) продолжат покупать российскую нефть.

Как сообщают американские издания, у проекта нашлись противники. Так, известный своей критикой антироссийских инициатив сенатор Рэнд Пол отметил, что «билль» создаст ненужное самим американцам напряжение в отношениях США с Китаем, а возможно, и с Индией. (Её американцы, хоть и с натяжкой, но числят в числе своих союзников-«демократий».) Ведь из-за нового закона китайские и индийские товары будут менее охотно покупать американские торговые сети, менее выгодно станет и производить ширпотреб в Китае и Индии – а китайцам и индийцам надо каждый год трудоустраивать все новых молодых работников. Если же американские товары все-таки купят привычные для своей клиентуры товары в Китае и Индии, а потом заплатят за них пошлину при ввозе в США, они включат свои затраты в ценник товара на прилавке. «И получится, что в конце концов за наше желание наказать Россию заплатят рядовые американские потребители» - так обобщает мысль сенатора Рэнда Пола портал Axios.

Но мистер Пол – республиканец, а у его коллег-демократов есть к антироссийскому законопроекту свои претензии. Президент Трамп потребовал включить в билль санкции и против тех стран, которые закупают иранскую, а не только российскую нефть. А вот это уже будет удар не только по азиатским странам. Иранскую нефть до последнего времени покупали и страны – члены ЕС. А в них живет множество друзей нынешних американских либералов из Демократической партии. «Демократы беспокоятся, что закон даст Трампу беспрецедентные полномочия – он сможет наложить свои санкционные тарифы на любую страну, включая европейских союзников США», - объясняет эту ситуацию издание NOTUS.

Впрочем, уже и без принятия нового закона США сделали всё, чтобы навредить России всеми доступными американцам санкциями. Пару дней назад Пентагон объявил «угрозой национальной безопасности» ведущие вузы России – МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МФТИ, МИРЭА и даже далекий от российских столиц Томский политех. (Всего в списке – 130 организаций из России, Китая и Ирана).

После такой глупости американцам уже вряд ли удастся превзойти самих себя. Можно подозревать в угрозе своей стране отдельную зарубежную оборонную научную программу. Можно поэтому наложить санкции на отдельного ученого, лабораторию или конструкторское бюро. Но объявлять угрозой огромные университеты со множеством уж точно не имеющих отношения к войне гуманитарных и естественнонаучных факультетов – это что-то из сказки Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве».

*Внесен в России Минюстом в список террористов и экстремистов

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