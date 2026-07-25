Максим Галкин* вырвал букетик у опешившей Аллы Пугачевой: народ в шоке

Максим Галкин* контролирует каждый шаг Аллы Пугачевой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Поклонники Аллы Пугачевой в шоке от поступка Максима Шалкина* в Юрмале. Иноагент вырвал букетик, предназначавшийся Алле Борисовне. Примадонна от поступка молодого мужа опешила.

Случайные очевидцы на фестивале Лаймы Вайкуле жалеют Аллу Пугачеву. Она никак не ожидала, что Максим Галкин* отберет у нее милый букетик. 77-летняя певица в этот момент выглядела очень растерянной.

Впрочем, это не единственное унижение, которое пришлось пережить Алле Борисовне в этот вечер. Ее пятый муж, гремя золотыми браслетами на руке, отгонял от нее фотографов с криком "Отойдите!".

50-летнему иноагенту не понравилось поведение репортеров, которые близко подошли к нему с женой. "Что ж вы так прямо... Та отойдите! Это же будет вот такое лицо!" - возмутился Галкин*.

Пугачева выдержала лишь несколько секунд позирования. Было заметно, что Алла Борисовна испытывала трудности.

Примадонна выглядит растерянной Фото: Кадр видео.

Обняв жену за талию, шоумен руководил ею, объясняя, куда нужно смотреть. "Слева направо", - говорил он и показал рукой.

Затем супруги прошли в зал. Пугачева смотрела концерт, иногда хлопала артистам после их номеров.

Многие поклонники жалеют певицу. "Как он ее контролирует, чтобы ничего лишнего не сказала. Взгляд у него, как у надзирателя", "Бедняжка, еле ходит", "Какая заторможенная, у меня мама ее возраста, тарахтит", "Алла Борисовна печально выглядит»", "Похоже, она не понимает, что происходит", "Максим пытается ей комментировать, говорит, где они находятся, что происходит", - пишут шокированные люди.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

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