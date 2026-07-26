Лорак в платье-сетке и Светлана Бондарчук в прозрачном наряде: названы главные модницы «Дрим Феста»

Ани Лорак Фото: предоставлено пресс-службой.

На берегу Каспийского моря вовсю шумит международный музыкальный фестиваль «Дрим Фест». Во второй день основатель музыкального смотра Эмин Агаларов объединил молодых музыкантов и уже маститых западных звезд: Edis, Егора Крида, Ани Лорак, EMIN, Emre Altu , Стаса Михайлова. В общей сложности на сцене Sea Breeze спели более 50 артистов из стран СНГ, Европы, Великобритании, Канады и Турции.

«Музыка всегда объединяет людей, и такие моменты напоминают, что песни могут преодолевать границы. Спасибо «Дрим Фест» и всем, кто создает этот удивительный фестиваль», — сказал со сцены Edis.

А главные светские красавицы дефилировали по звездной дорожке в обновках. Кто был главной модницей вечера, KP.RU разъяснила звездный дизайнер Аника Керимова.

Аника Керимова Фото: Личный архив.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук умеет носить провокационные наряды. Белое платье из прозрачного шелка, дополненное тугим корсетом, выглядит просто сногсшибательно. Возможно, на другой даме этот наряд выглядел бы слишком провокационно, но на модельных параметрах Светланы платье не смотрится как дерзкий вызов.

Светлана Бондарчук Фото: предоставлено пресс-службой.

Ани Лорак

Каролина (настоящее имя певицы. — Ред.) словно фарфоровая статуэтка. В этом нюдовом платье ее соблазнительная фигура напоминает песочные часы. В платье-сетке Лорак так же восхитительна, как и голливудские кинодивы с выразительными формами — Мэй Уэст и Мэрилин Монро.

Ани Лорак Фото: предоставлено пресс-службой.

Алена Гаврилова

Элегантная супруга Эмина Агаларова умеет произвести впечатление. Этот женственный наряд в оттенках бирюзы и с принтами дикой природы — отсыл к знаменитой коллаборации дизайнера Эльзы Скиапарелли и художника Сальвадора Дали.

Скиапарелли и Дали встретились на премьере фильма «Андалузский пёс»:

— Вы одеваетесь в стиле моих картин!

— Нет, это вы пишете картины в стиле моих платьев.

Алена Гаврилова Фото: предоставлено пресс-службой.

После этого мимолетного диалога их светская беседа переросла в дружбу и совместное сотрудничество. Вот и в этом образе Алены стираются границы между модой и искусством. Тут не просто банальная ткань для платья, тут настоящее живописное искусство.

Оксана Самойлова

Оксана появилась на «Дрим Фест» в дизайнерском платье с акцентными силиконовыми вставками в области бюста и плеч. Акцентные плечи очень идут Самойловой. А корсетная линия, расположенная вместо молнии на спине и чуть ниже, делает образ не просто элегантным, а еще и невероятно волнующим. Превосходная работа стилистов. Перед нами не просто светская дива, а настоящая леди.

Оксана Самойлова Фото: Мария РЕМИЗОВА. Перейти в Фотобанк КП

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