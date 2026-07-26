Владимир Путин: В России, омываемой водами 13 морей, флоту принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности страны

Поздравление президента Владимира Путина с Днем Военно-морского флота Фото: REUTERS.

- Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры! Уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы…С этих слов глава государства и Верховный Главнокомандующий начал свое обращение 26 июля. (Оно появилось на сайте Kremlin.ru сегодня в полночь. Этот праздник страна отмечает в последнее воскресенье июля.)

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- К военным морякам у нас относятся по-особому: уважают и гордятся ими – и совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплочённость, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству.

- Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела. Как писал адмирал Ушаков, «душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чём более не думаю, как об одной пользе государственной».

- Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане.

- Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. - Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей. И конечно, растёт профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.

- Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звёзд Героев России.

- Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны, - так Владимир Владимирович закончил свое обращение, которое отличается особой теплотой. - С праздником вас и ваших близких! С Днём Военно-Морского Флота!