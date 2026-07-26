Лариса Долина рассказала о новой жилплощади, которую ей подарили друзья: «У меня сейчас квартира намного лучше»

Певица Лариса Долина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка Лариса Долина после громкого скандала с продажей квартиры в Хамовниках заявила, что оставила эту историю в прошлом. На фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово» певица рассказала журналистам о новом жилье, которое, по ее словам, приобрели для нее друзья.

Долина призналась, что сейчас ее полностью устраивает новая квартира и ее ремонт. При этом возвращаться к подробностям истории с прежней недвижимостью артистка не стала.

«У меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я ее купила. Мне друзья купили», — передает слова певицы Woman.

По словам Ларисы Александровны, в новом доме сделан свежий ремонт, который ей нравится. Для артистки это стало возможностью начать новый этап после непростого периода.

Напомним, в 2025 году имя Ларисы Долиной оказалось в центре громкого спора из-за пятикомнатной квартиры в московских Хамовниках. Певица продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а позднее заявила, что стала жертвой мошенников, и пыталась через суд признать сделку недействительной. История вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной появления выражения «эффект Долиной». Позже артистка рассказывала, что смогла пережить этот период и воспринимает произошедшее как жизненный опыт.

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