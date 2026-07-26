Пуговка выросла: звезда «Папиных дочек» Катя Старшова сделала заявление об актерской карьере

Старшова объяснила, что участие в многолетнем проекте давало стабильность Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Исполнительница роли Пуговки в сериале «Папины дочки» Екатерина Старшова впервые за несколько лет опубликовала видео в соцсетях и откровенно рассказала о своем отношении к культовой роли. По словам актрисы, в подростковом возрасте она даже открещивалась от образа, который принес ей всероссийскую известность.

Старшова объяснила, что участие в многолетнем проекте давало стабильность, но вместе с этим имело и обратную сторону. «Из очевидного для взрослого артиста долгосрочный проект — это деньги и стабильность, что редкость в творчестве. Но, я думаю, тут есть существенные минусы. Для профессиональных артистов это всем известная история актеров, застрявших в одной роли, застой в карьере», — поделилась Екатерина.

При этом, как призналась актриса, для нее ситуация оказалась еще сложнее, ведь в сериал она попала ребенком и долго не ощущала эту работу своим личным выбором. «Меня бесила моя роль. Особенно в подростковом возрасте. Во-первых, люди видели во мне другого человека. А настоящая я оставалась незамеченной, потому что не имела никакого отношения к героине, которую играла, как мне казалось», — призналась Старшова.

Пуговка выросла Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кроме того, девушка долго не могла воспринимать участие в одном из самых популярных российских ситкомов как собственное достижение. «Я не чувствовала своей причастности, что это мое достижение или результат моей работы. Съемки не были моей инициативой. А мне хотелось ассоциироваться с деятельностью, которую я сама для себя выбрала. Поэтому раньше я изо всех сил старалась от этого откреститься», — объяснила актриса.

Сейчас же Екатерина признается, что со временем полностью пересмотрела свое отношение к прошлому и научилась принимать этот этап жизни. «Я стала мудрее. Думаю, не надо пытаться строить личность из выборочного опыта, а принимать весь свой опыт целиком. Я была собой в любой период своей жизни, потому что все, что со мной происходило, — это часть меня. И Пуговка — это часть меня и часть моих достижений», — подчеркнула она.

В последние годы Екатерина живет в Великобритании. После учебы она отказалась от карьеры фармацевта, переехала за границу и сейчас выступает в ледовых шоу на круизных лайнерах, а также участвует в вечерних программах в отелях. В 2023 году Старшова ненадолго вернулась на экран, снявшись в продолжении сериала «Папины дочки. Новые». Тогда она вновь появилась в образе повзрослевшей Пуговки, однако в последующих сезонах проекта актриса уже не участвовала.

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