Дмитриенко публично отругал звезду стендапа Диму Коваля: «Ты один из самых успешных комиков, у тебя нет пиджаков?»

Певец Ваня Дмитриенко Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певец Ваня Дмитриенко на днях устроил пре-пати перед своим большим концертом в «Лужниках», который состоится 2 августа. Для вечеринки артист заранее придумал необычный дресс-код: гостям предложили прийти в образах из Средневековья — рыцарей, принцесс и прекрасных дам. Большинство приглашенных, особенно звездных гостей, идею поддержали. Исключением стал стендап-комик Дима Коваль.

33-летний юморист появился на мероприятии в джинсовой куртке, чем сразу привлек внимание хозяина вечера. Забавный разговор между артистами попал в объектив корреспондента KP.RU.

Ваня Дмитриенко раскритиковал комика Диму Коваля за несоблюдение дресс-кода

— Я тебе сказал, Дима, оденься как на свидание.

— А я как?

— Ты так ходишь?

— Да!

— Это плохо, если ты так ходишь.

— Одень меня тогда.

— Пиджак! Ты один из самых успешных комиков, у тебя нет пиджаков? Все, что у тебя есть, — это джинсовая куртка? Это плохо!

Дима Коваль Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На этом шутки в адрес Коваля не закончились. Уже со сцены 20-летний Дмитриенко поблагодарил гостей за то, что они поддержали идею вечера, а затем вновь обратился к комику. «Диме Ковалю только не прислали дресс-код», — пошутил певец.

Видео быстро разлетелось по соцсетям и уже набрало более полумиллиона просмотров. В комментариях пользователи тоже не остались в стороне: «Папа сына отчитал»; «У него еще красная кожаная куртка есть, если что»; «Пусть подгонит ему пиджаков и других вещей для свиданий. Думаю, Коваль только рад будет»; «Коваль поясняет за шмот Ване Дмитриенко».

Напомним, на этой же вечеринке Ваня Дмитриенко впервые прокомментировал обсуждаемый в Сети скандал вокруг сходства концепций его концерта и шоу Егора Крида. Певец признался, что еще в самом начале истории пытался лично поговорить с коллегой и даже предлагал записать совместную работу, чтобы прекратить слухи о конфликте.

«Я пытался с ним поговорить, когда это только стало все всплывать. Я ему писал и пытался выйти на связь, звонил. Но он не хотел. Я даже хотел с ним записать коллаборацию, чтобы люди не думали, что мы не в ссоре. Я подумал, что это было бы круто, потому что, мне кажется, такие дела нужно решать с добром. А он просто игнорировал звонок», — рассказал Дмитриенко журналистам.

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