Алла Пугачева не спасла фестиваль русофобки Лаймы Вайкуле: бесплатные билеты, пустые места и нервный срыв Макаревича*

Лайма Вайкуле Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Юрмале третий (заключительный) день идут мероприятия музыкального фестиваля певицы Лаймы Вайкуле. «Рандеву» прошел в 11-й раз на сцене концертного зала «Дзинтари», где выступили «сбитые летчики». На сцене спела сборная «солянка» из артистов, которые не могут продать билеты на сольные выступления на больших площадках и перебиваются случайными заработками перед «жующей» публикой в ресторанчиках.

ТРИ ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА ФЕСТИВАЛЯ ВАЙКУЛЕ

Первая причина — плохие продажи билетов.

За сутки до начала фестиваля стало понятно — продажи билетов провалились, несмотря на то, что дорогие вип-места в партере и за столиками раздавали как бесплатные приглашения. Рекламная компания нес спасла: билеты продавались плохо — мы смотрели онлайн продажи, залы были полупустые. Тем временем местные блогеры сообщали — билеты раздают бесплатно не только через «административный ресурс» (рекламодателям, городским випам). Но и блогерам — причем не только латвийским, выбирали русскоязычных из разных стран, высылали приглашения, оплачивали дорогу и проживание. Сообщается, что в городе туристов нет, поэтому привлекали публику как могли, в надежде на то, что они станут тратить деньги в местных ресторанах, продлят проживание ради отдыха и т.п.

Средняя цена билетов на мероприятия была от 50 евро (4,4 тыс. руб) до 200 евро (17,7 тыс. руб.). Вайкуле было важно показать, что зал полон — так как она получила от городской администрации Юрмалы дотацию на проведение мероприятия: это было сделано для привлечение в город туристов. В спешке накануне приглашения рассылались «друзьям друзей», работникам городских организаций — лишь бы заполнить пустые места. Однако даже после этого на онлайн-трансляциях были видны «проплешины» с пустующими местами.

Вторая причина — жесткая экономия.

Кроме того, концертный зал и все оборудование (звук, свет) на время репетиций и мероприятий на «Рандеву» предоставили бесплатно — а эти расходы выше чем гонорары звездам, которые поют в Юрмале со скидкой, так как совмещают эти концерты с собственными выступлениями и отдыхом. Только на концертном зале, звуке и свете Вайкуле сэкономила более 1,5 млн. евро (133 млн. руб.). С помощью спонсоров были оплачены билеты и проживание артистов. Однако пышных вечеринок не было. Экономили. Так как понятно, что бесплатная раздача билетов много прибыли не принесет. Предполагаемая выручка от спонсоров и скромной продажи билетов пойдет на покрытие гонораров артистам и прочие расходы. Прибыль Вайкуле от этого мероприятия будет, но по оценкам экспертов, не более 5 млн. руб. Еще 10 лет назад эта сумма была минимум в 10 раз больше — тогда билеты были дорогие, продавались активно, потому что приезжали выступать звезды из Москвы, а на курорте отдыхали туристы из нашей страны.

Третья причина — состав участников.

Пели и смешили публику все те же, кто солировал последние три года — «сбитые летчики». А кто еще поедет к Вайкуле, которая скатилась от бессилия в политику, собирая и рекламируя участников фестиваля с упоминанием украинских нацистов. Сборище русофобов и других малоизвестных артистов не интересно публике, что и понятно.

А у иных не выдерживали нервы. Накануне иноагент Андрей Макаревич* выхватил смартфон у латвийской журналистки, которая пыталась задать ему несколько вопросов «о текущей жизни» — вырвал телефон, проверил нет ли записей с ним, отключил и отдал. Зрителям пришлось слушать выступления Макаревича*, Монеточки*, Семена Слепакова*, Потапа и Насти Каменских, а также толпы малоизвестных артистов.

Обычно Алла Пугачева с мужем-иноагентом* (у него гастроли в этой стране) посещала один из дней фестиваля, на этот раз подружка ангажировала ее на все дни. Так было обещано посетителям и рекламодателям. Пугачева приобрела новые парики по этому поводу и общалась с местной прессой — так было нужно организаторам, рекламодателям. Но появление непоющей пенсионерки Пугачевой не спасло от провала «Рандеву!» Вайкуле — не было ни одного приличного артиста. Публика недоумевает, что это за музыкальный фестиваль, где главное событие — это фото Пугачевой в зрительном зале.

* - признаны в РФ иностранными агентами.

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