После ответных ударов России по логистическим центрам Украины Зеленский засуетился Фото: REUTERS.

Ответные удары по логистическим и торговым центрам Украины, которые повально используются в интересах ВСУ, стали полным сюрпризом для режима украинского «просроченного» главаря Зеленского. Хотя его предупреждали не самые отбитые мозгами на почве украинского нацизма местные эксперты о высокой вероятности именно такой реакции Москвы на удары ВСУ, на Банковой предпочитали не верить в такую перспективу или не задумываться. Но полетело по черноморским портам, по судам и по торговым центрам, и это в дополнение к обычным традиционным целям, и у Зеленского взвыли.

Как сообщило агентство Reuters, со ссылкой на свои источники, украинские чиновники и представители американской администрации Дональда Трампа активно обсуждают возможность так называемого «перемирия в небе» — прекращения взаимных воздушных ударов в рамках нового раунда инициатив по урегулированию конфликта. Доподлинно неизвестно, идет ли речь о полном отказе от применения ракет и беспилотников или же предложение касается только ударов по определенным группам целей. Непонятно, кто и как будет гарантировать и контролировать исполнение воздушного перемирия. Но предложение о таком перемирии в качестве совместной инициативы Украины и США , как стало известно Reuters, планируется передать российской стороне.

Россия нанесла ответные удары по торговым и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ Фото: REUTERS.

Эта идея, по всей видимости, будет обсуждаться и на встрече Трампа с Зеленским, которая предварительно намечена на вторник 28-е июля. Зеленский под предлогом необходимости своей поездки в США для участия в похоронах американского сенатора Линдси Грэма* планирует обсудить с Трампом целый ряд вопросов, в том числе это воздушное перемирие, помощь Вашингтона в борьбе украинского «просрочки» с мятежным экс-министром обороны Федоровым и, конечно же, попросить продать ему ракеты РАС-3 к ЗРК «Пэтриот». Правда, хотя американская стороны дала согласие на рандеву «просрочки» с президентом США и готовит эту встречу, Киев до сих пор не получил от команды Трампа подтверждения рабочего графика президента США.

Все эти идеи о перемириях в том или ином виде и даже «заморозке» конфликта, о чем буквально на днях говорил президент Казахстана Токаев на встрече с Путиным, которые озвучиваются в последнее время разными спикерами, и подобные им инициативы, рожденные на Украине и усиленно проталкиваемые Западом вместе с Киевом как ничто другое свидетельствуют о плачевном состоянии дел у Украины в целом, бандеровского режима и лично «просрочки» Зеленского. находясь в «шаге от перемоги», если верить Зеленскому, перемирие или «заморозку» побеждающая сторона предлагать не будет. Как и менять командование своей армии в тот момент, если она находится в наступлении. Но это, если верить Зеленскому. А ему, похоже, никто не верит, даже на его любимом Западе. И именно по этой причине союзники бандеровского режима и лично «просрочки» Зеленского, который дурил их все эти годы и пытается продолжать это делать, озабочены сейчас спасением нынешней украинской власти, предлагая подобные инициативы. Кроме того, Трампу перед выборами в Конгресс на фоне отсутствия перспектив урегулировать конфликт с Ираном нужна хоть какая-то «перемога» по миру. Можно, конечно, начать воевать с Кубой, а потом «закончить войну». Но где гарантия, что не получится, как с Ираном. Перемирие России и Украины в таких условиях – не просто козырь, а исполненное им обещание, данное еще до вступления на пост президента.

Зеленский надеется на встречу с Трампом и "воздушное перемирие" Фото: REUTERS.

С очень большой вероятностью Москва в ответ на идею о «воздушном перемирии» ответит отказом, как в Омске ответила и на предложение, переданное Токаевым от «людей», которые «просили» его озвучить инициативу о «заморозке» в расчете на то, что к прозвучавшей от союзника идее в России отнесутся с бОльшим пиететом - это же вам не откровенный враг вроде Макрона или Мерца, а союзник Москвы. Во-первых, нам нужно не перемирие, а настоящий мир, который достигается после подписания полного и всеобъемлющего мирного соглашения. Во-вторых, никакой веры бандеровцам и лично «просрочке» у России нет, они ни разу не выполнили обещанного, а сколько перемирий и договоренностей нарушили, не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы посчитать. И, наконец, все цели СВО, которые были сформулированы еще до начала операции и не изменились с того времени, должны быть достигнуты.

Что же касается договоренностей Киева и Вашингтона, можно сказать только одно – вот пусть между собой и договариваются. Хотят – мирятся между собой, хотят – воюют.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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