Компенсация потерь, дополнительные скидки и бесплатная реклама: как продавцам Wildberries помогают всем миром

Начался флешмоб - демонстрировать свою корзину на Wildberries. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

БОЛЬШЕ СКИДОК, БОЛЬШЕ ПОКУПОК

Полюбуйтесь, у меня в корзине - паста для приготовления Green curry. Целое ведро - до конца лета хватит, наверное! Green curry (или зеленый карри, если вам так удобнее) - мое любимое блюдо тайской кухни. И самое острое, по-моему. Лакомство, способное сбить неподготовленного дегустатора с ног и заставить на пару минут присосаться к живительному водопроводу. Но вкусовые рецепторы только поначалу будут кричать вам «Смерти нашей хочешь?!» Вторая ложка, третья, пятая, десятая - и вот вы уже ищете на Wildberries пасту для приготовления вашего любимого тайского блюда.

К чему я все это? Во-первых, сейчас - самый сезон для Green curry, потому что созревают баклажаны, без которых это блюдо немыслимо. Если вам посчастливится добыть тайские яйцевидные - отлично, если нет - наши синенькие вполне подойдут. Еще не забудьте кокосовое молоко, рыбный соус и пальмовый сахар (у меня все это есть, а вы можете заказать на WB). А во-вторых, сейчас пошла такая добрая мода: демонстрировать свою корзину на Wildberries. Это делают звезды, блогеры, предприниматели, и мы, простые смертные. И поскольку именно так сейчас выглядит мой онлайн-шопинг, показываю всё, как есть.

Этот флэшмоб зародился после июльских атак на склады Wildberries в нескольких регионах страны. Люди публикуют в интернете скриншоты своих корзин на WB и агитируют читателей покупать товары, чтобы продавцы могли заработать и компенсировать убытки от пожаров. Надеюсь, я тоже сумел возбудить у вас интерес к покупкам на WB! И не вызвал желание бежать от тайской кухни подальше.

Помогают предпринимателям не только неравнодушные граждане, но и руководство WB. Вот самая свежая мера поддержки, о которой сообщил маркетплейс: Wildberries увеличивает инвестиции в скидки и продвижение товаров. По некоторым товарным категориям рост скидки составил до 52%.

Объясним на пальцах. Маркетплейс может сам вводить скидки на товары своих продавцов. Предприниматели об этом могут даже не знать - деньги от продаж они получат в полном объеме, а скидка дается за счет маркетплейса. Цель таких акций - подстегнуть продажи и помочь предпринимателям заработать. Как сообщили в пресс-службе маркетплейса, в первые дни после увеличения скидок продажи в некоторых категориях выросли на 40-50%.

За последние дни Wildberries объявил о целом комплексе мер поддержки для продавцов и сотрудников. Фото: Константин ОЛЬХИН.

А ЧТО ЕЩЕ

За последние дни Wildberries объявил о целом комплексе мер поддержки для продавцов и сотрудников. Среди них:

1. Компенсации семьям погибших (по 2 млн рублей) и пострадавшим в тяжелом состоянии (по 1 млн рублей) от атак беспилотников на склады в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

2. Сбер, ВТБ и WB-Банк предоставили предпринимателям отсрочку по выплате займов.

3. Компания Wildberries организовала психологическую помощь, за ней обратились сотни сотрудников и их родственников.

4. Введены скидки на хранение товаров на ряде складов на 45 дней.

5. Транзитные поставки на региональные склады стали бесплатными.

6. Предприниматели получили право на льготные займы от WB-Банка на восполнение товарных запасов.

7. Отменены комиссии за платежи внутри России.

8. Проценты на остаток средств будут начислены по повышенной ставке.

9. Компания Wildberries начала выплату компенсаций своим продавцам за сгоревший товар.

Вообще, атака дронов является форс-мажором, и выплаты предпринимателям не полагаются. Но основательница Wildberries Татьяна Ким сразу объявила: продавцов в беде не оставят, они получат компенсации. И 22 июля выплаты начались.

- Как и у многих предпринимателей, часть нашего товара была уничтожена в результате пожаров на складах Wildberries, - рассказывает Екатерина Олейникова, соучредитель бренда «Рубрик» (производство конструкторов). - Несмотря на масштаб случившегося, компания уже начала делать первые выплаты продавцам. Важно, что первые решения были приняты быстро. Любой конструктор собирается из маленьких деталей, а любой бизнес - из людей. Именно люди становятся самой ценной частью любой большой истории.

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