Бесчинствовал 14 лет: британский «оборотень в погонах» оказался серийным насильником

Человеком, совершившим преступление, оказался полицейский констебль Алан Грир. Фото: полиция Шотландии

47-летний Алан Грир прослужил в полиции Шотландии 17 лет. Был на отличном счету, слыл прекрасным семьянином, имея жену и ребенка. И лишь недавно выяснилось, что в течение по меньшей мере 14 лет из этого срока полицейский вел вторую жизнь, о которой ни родные, ни коллеги не имели ни малейшего понятия. В ней он превращался в монстра-насильника с повадками жестокого убийцы.

Как пишет Daily Mail, в конце прошлого года в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что еще в 2012 году она подверглась насилию со стороны мужчины, с которым познакомилась незадолго до этого. Тогда потерпевшая не стала никому сообщать о случившемся. Но недавно он объявился снова и стал принуждать ее к сексу, угрожая, что в противном случае «разберется с ней по-другому». Испуганная дама была вынуждена уступить, но потом все же решилась написать заявление в полицию. В нем она поделилась догадкой, что насильник сам имеет отношение к правоохранительным структурам, поскольку намекал ей об этом.

Началось расследование, которое вскоре не оставило сомнений: человеком, совершившим преступление, оказался полицейский констебль Алан Грир. В апреле его арестовали, но, проведя месяц в камере предварительного заключения, Грир понял, что обвинения против него не ограничатся одним этим эпизодом, и покончил с собой. Он прекрасно понимал, что список его злодеяний вполне тянет на пожизненный срок, поэтому и не стал ждать суда.

Пока удалось выявить девять жертв британского «оборотня в погонах», включая нескольких девушек по вызову. Кстати, это обстоятельство облегчало Гриру возможность заставить их молчать. На других женщин он просто нападал, иногда избивая и угрожая убийством. Следователи не исключают, что они лишь в начале пути, и число жертв может оказаться гораздо большим.

Выяснилось, что насильник использовал несколько псевдонимов и не менее семи мобильных телефонов, чтобы скрыть свою личность. В доме у бывшего констебля нашли тысячи фото и видеозаписей его сексуальных похождений, свидетельствующих, что маньяк имел дело с сотнями проституток.

В последний год службы Грир был повышен до должности офицера, обучающего сотрудников технике безопасности. Но и там не угомонился - тайком снимал женщин-полицейских, выгадывая определенные ракурсы.

Один из источников Daily Mail, близкий к расследованию, заявил: «Люди будут в шоке, когда узнают всю правду. Я думаю, никто пока толком не понимает, насколько всё плохо».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маньяком «Зодиаком» оказался ветеран боевых действий: установлена личность одного из самых известных серийных убийц