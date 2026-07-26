На Украине – снова «дровяной» бум, но дров и денег на них хватит не всем

Владимир Зеленский выразил свое высочайшее неудовлетворение подготовкой страны к зиме. Фото: REUTERS.

На днях украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский выразил свое высочайшее неудовлетворение подготовкой страны к зиме. Мол, в этой области по всей Украине конь нигде не валялся, а он, то есть «просроченный» ночей не спит, думу думает, даже правительство поменял, и назначил новым премьер-министром как раз специалиста из области энергетики. Правда, тот больше проявляет свой профессионализм в том, как отжать и откатить, да в свой карман положить, но как же без этого жить и работать на Украине, особливо, если ты во власти.

Но тут Зеленский очень сильно ошибся, когда сказал, что страна не готовится к зиме и отопительному сезону. Потому что это высказывание справедливо лишь в той части, что относится к правительству. А вот народ, население Украины готовится к ним полным ходом. Просто оно уже давно не полагается на правительство и знает, что спасение утопающих, простите, замерзающих – дело рук самих этих самых замерзающих.

Но сами понимаете, население само не производит электроэнергию, не добывает нефть и не транспортирует газ, и даже уголь ему сейчас недоступен, потому что уголь на Донбассе, а Донбасс – это уже Россия. Что остается в таком случае обычному украинцу? Правильно – дрова.

На днях украинское государственное предприятие «Леса Украины» отчиталось, что за первое полугодие нынешнего 2026-го поставило населению, учреждениям социальной сферы и воинским частям почти 1,46 млн кубометров топливных дров. А это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас отгрузки уже достигают 10-12 тысяч кубометров в сутки, что также стало рекордным показателем.

Даже военные не надеются на правительство. Подразделения ВСУ, как следует из открытых данных, уже закупили более 50 тысяч кубометров топливных дров. И это серьезные конкуренты для обычного населения, потому что у военных есть деньги, а у обычных селян, как и у горожан, их очень даже не густо. Между тем, цены на дрова кусаются - твердые породы древесины стоят около 1,39 тыс. гривен за кубометр, хвойные – 1,12 тыс. грн, мягколиственные – около 950 гривен за тот же объем. А еще каких-то 10 лет назад они стоили в 10 раз дешевле. 7 кубов, в среднем необходимые для отопления обычного дома в украинском селе, теперь стоят уже больше 10 тысяч гривен, а их необходимо еще привезти и наколоть, чтобы можно было положить в печь или в котел. Тут уже получается сумма от 3 до 20 тысяч гривен. Целое состояние для бедных семей в селах. Да и в городах сейчас востребованность дров растет, поскольку надеются на центральное отопление только очень непредусмотрительные люди. Предусмотрительные запасаются котлами, на худой конец, буржуйками.

Резко выросли в этом году и закупки для бюджетной сферы. Поставки дров в школы, больницы и коммунальные учреждения увеличились почти в четыре раза. Фактически у госучреждений Украины тоже не слишком много надежд на правительство, и они также готовятся к возможным перебоям с привычными для современной цивилизации источниками энергии. Вместо надежды на энергетику цивилизации население и госучреждения делают ставку на наиболее примитивный и надежный способ отопления – печное дровяное отопление. Но этим самым украинцы ставят явно «неуд» правительству, поскольку на него они не надеются.

А что же делать тем, кому не хватит дров (ведь они уже реально становятся дефицитом) или денег на них? Вопрос вопросов, но у нас есть ответ с рецептом спасения для украинского населения.

Кизяки! Кизяки спасут Незалежную в наступающий отопительный сезон. Любое дерьмо может обеспечить Украину теплом, если его как следует успеть высушить до наступления того самого сезона осень-зима и немножечко весны. Его и заготавливать не надо специально. Оно само образуется как побочный продукт жизнедеятельности любого организма. Конечно, количество голов КРС и прочей живности на Украине сильно уменьшилось, и вы, наверное, не поверите, но производителем кизяков может стать любой украинец. И необязательно украинец - даже сам «просрочка» Зеленский и члены его команды способны послужить в этом качестве своей стране. Вот только согласен ли он пожертвовать для нее хотя бы отходы своей жизнедеятельности?