«Востребованная будет машина»: Владимиру Путину показали как собирается новый полностью российский самолет МС-21

Владимир Путин посетил завод, который собирает наши самолеты МС-21. Фото: REUTERS.

Прилетел президент в Омск из Иркутска, где посетил завод, который собирает наши самолеты МС-21. Да не просто «посетил завод» и провел совещание, а осмотрел цеха, где прямо в его присутствии шла сборка МС-21–310 (это полностью импортозамещенные гражданские лайнеры).

«МС ВЫДЕРЖИТ КОНКУРЕНЦИЮ»

Экскурсию по цехам главе государства провели губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов. Они и рассказали как продвигается работа по выпуску нового российского самолета в небо.

Отметим, что в Иркутске Путину показали еще не собранные самолеты - без интерьеров, зеленые (еще не раскрашенные в фирменные ливреи авиакомпаний). Но уже скоро… Всего в сборке здесь 18 машин, некоторые в очень высокой степени готовности - на них уже даже стоит эмблема Аэрофлота, то есть они уже куплены и в ближайшее время будут переданы национальному перевозчику.

- Вам нравится? - спросил президент у старшего летчика-испытателя завода Сергея Михайлюка.

- Очень, - без сомнений ответил тот.

- А что нравится? - продолжил Путин.

- Летно-технические характеристики нравятся, силовые характеристики двигателя нравятся. И самое главное - безопасность, которая заложена в самолете, - объяснил Михайлюк.

А после этого испытатель уже в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину выразил надежду, что Боинги и Эирбасы в Россию никогда не вернутся, а МС - выдержит конкуренцию: «Даже не сомневаемся» - отметил он.

5 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ - МАЛО!

Пока испытатели делились личными впечатлениями от российского самолета, президент беседовал с топ-менеджерами, под чьим руководством он был сделан, и показал, что сам глубоко разбирается в тонкостях:

- Укороченная версия - для более дальних перелетов. Да? У нее какая дальность полета будет? - обратился к руководству завода Путин.

- Не менее пяти тысяч, - ответил Сергей Чемезов.

- Не менее пяти тысяч… Сюда будет пять тысяч, - остался недоволен российский лидер, имея в виду перелет всего лишь от Москвы до Иркутска (а надо же до Владивостока, Сахалина, Камчатки). - Должно быть больше. Для чего нужна укороченная?

- Будем работать, Владимир Владимирович, - пообещал Чемезов.

- И сколько там будет пассажиров? - предложил Путин.

- Порядка 140, - объяснил директор завода Андрей Сойнов.

- Востребованная будет машина, - подытожил российский лидер.

После технических характеристик разговор пошел о неприятном - о деньгах.

- Чтобы линия не остановилась, сейчас нужно 200 миллиардов? - спросил президент.

- 200 миллиардов для субсидирования процентной ставки, - подтвердил глава «Ростеха».

- Тогда и эта линия будет работать и ульяновский завод будет загружен вашими заказами, - Путин объяснил, что речь идет не только об одном Иркутском заводе, а о всей нашей авиаотрасли в целом.

Директор завода Сойнов - согласился, посетовав, что завод страдает от «постоянных качелей»: «То много у нас работы, то мало. Хочется равномерности».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимир Путин ознакомился и с опытным образцом самолёта Як-130М (буква «М» в его названии означает «модернизированный»). Эта боевая машина будет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач. В том числе она будет бороться и с тяжёлыми БПЛА противника, и даже уничтожать безэкипажные катера на море.

ДОСЬЕ КП

Иркутский авиационный завод основан в 1934 году.

За время Великой Отечественной войны он произвёл почти 2,2 тысячи боевых самолётов.

Сегодня этот завод - одно из самых современных и высокопроизводительных предприятий России. Он выполняет полный цикл работ - от проектирования до серийного производства и обслуживания авиатехники.

Коллектив завода насчитывает почти 11 тысяч человек.

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