Стратегический партнер и заморозка конфликта на Украине: Владимир Путин завершил рабочую неделю в Омске

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на двусторонней встрече много говорили о взаимодействии, перечислили проекты, цифры, объемы сотрудничества. Фото: REUTERS.

Это уже 22-й форум, что говорит само за себя - Казахстан один из наших самых важнейших партнеров. Собственно, об этом и было много сказано: товарооборот между странами почти достиг 30 миллиардов в долларовом эквиваленте, Россия - крупнейший инвестор в экономику Казахстана (мы вложили тоже больше 30 миллиардов долларов), мы много работаем в промышленной сфере - 177 крупных проектов с инвестициями, больше, чем на 52 миллиарда долларов (122 из них уже реализованы - создано более 30 тысяч рабочих мест), у нас множество крупнейших проектов, в том числе и коридор «Север - Юг».

Кстати, именно логистике и был посвящен форум - его темой стало «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества».

Форум крупнейший, и встреча в его рамках на высшем уровне это подтверждает.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на двусторонней встрече тоже много говорили о взаимодействии, перечислили проекты, цифры, объемы сотрудничества.

А потом президент Казахстана заговорил на тему специальной военной операции:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов из Европы, из Соединённых Штатов Америки, - начал он. - Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт - речь не идёт о какой-либо гражданской войне.

Токаев отметил, что Казахстан «всегда с уважением относился к украинскому народу», но «природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас». Что природы конфликта между Азербайджаном и Арменией - ясны, а между Россией и Украиной - «это очень трудно понять». При этом президент Казахстана подчеркнул, что Владимир Путин «проявил максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске».

- Это просто моё скромное мнение, может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже - естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, - дальше двигаться в сторону долгожданного мира, - предложил Токаев.

При этом казахстанский лидер «категорически отказался» быть последним в разрешении конфликта, потому что «Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами».

- Никто не знает, как выйти из ситуации - потому что есть позиции сторон. Но есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку всё это дело. Это апробированная в международной практике ситуация, приём, - добавил Касым-Жомарт Токаев и добавил, что «жалко - молодые люди гибнут, это генофонд братских народов России и Украины».

Позицию Казахстана в отношении России президент страны тоже объяснил: «Не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством и привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было», - сказал Токаев.

Владимир Путин внимательно выслушал гостя и коротко ответил:

- Спасибо. Что касается украинского направления, я Вас в ходе наших бесед сегодняшних обязательно проинформирую в деталях.

После этого публичная часть «двусторонки» закончилась и лидеры продолжили общение за закрытыми дверьми.

СКАЗАНО

«Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнер, наш ближайший союзник.

С учетом позиции Киева «как таковая заморозка» конфликта на Украине невозможна. Но боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Украина примет соответствующие решения»

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента России.

КСТАТИ

Одна из причин, по которой российско-казахстанский форум провели именно в Омске в том, что именно в этом городе зимой 1945 года в военном госпитале находился отец нынешнего президента Казахстана - Кемель Токаевич Токаев. Он проходил здесь лечение после тяжелейшего ранения на территории Польши в составе 2-го Белорусского фронта.

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