Михаил Галустян с новой женой Лилией навестили Ольгу Бузову в больнице Фото: социальные сети.

На прошедшей неделе звезды снова оказались в центре громких обсуждений. Стало известно о тайной свадьбе Михаила Галустяна, SHAMAN тем временем устроил символичное прощание со своей знаменитой деталью образа, а вокруг поступления Анны Пересильд в киношколу разгорелся спор. Рассказываем главные новости из жизни знаменитостей за неделю 20-26 июля 2026 года.

Михаил Галустян тайно женился

После развода с Викторией Галустян, с которой шоумен прожил 18 лет, артист не стал долго оставаться один. Его новой избранницей стала 35-летняя визажистка Лилия Киосе. Как выяснилось, их отношения начались еще несколько лет назад: пара познакомилась в Китае во время съемок шоу «Сокровища императора», где Лилия работала визажистом.

Внимание поклонников привлекло кольцо на руке Киосе. Ювелир Григорий Бакатов рассказал KP.RU, что украшение может стоить от 3 до 5 млн рублей. Вскоре стало известно, что Галустян и его избранница официально оформили отношения. «Да, Миша официально расписался с Лилией в конце июня. Они очень счастливы и планируют общих детей», — сообщили KP.RU друзья шоумена.

Анатолий Цой обвенчался с возлюбленной

Анатолий Цой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Экс-солист MBAND Анатолий Цой тоже удивил поклонников новостью из личной жизни. Певец сообщил, что обвенчался с избранницей, однако раскрывать ее имя не стал. Артист опубликовал кадры с торжества в соцсетях и оставил лишь короткую подпись, намекнув на важное событие.

«И я надел ей кольцо на пальчик…», — написал Цой, процитировав строчку из песни группы MBAND.

Олеся Иванченко вышла замуж за Максима Зайца

Олеся Иванченко вышла замуж за Максима Зайца Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко на этой неделе тоже сообщила о свадьбе с комиком Максимом Зайцем. В субботу, 25 июля, она опубликовала снимок в свадебном платье и фате, подписав его: «Мы сегодня женимся, а вы че?». Пара не скрывала отношения, но о торжестве заранее не рассказывала. Поздравления молодоженам уже оставили Ида Галич, Ксения Собчак и другие знаменитости.

SHAMAN сжег свои кожаные штаны

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) Фото: Ольга ЮШКОВА.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) решил попрощаться с одним из самых узнаваемых элементов своего сценического образа. Артист опубликовал видео, где бросил знаменитые кожаные штаны в русскую печь. По словам исполнителя, этот шаг связан с подготовкой к юбилейному концерту в Кремле, который пройдет 22 ноября. SHAMAN заявил, что хочет представить поклонникам обновленный образ.

«Поэтому настало время перемен, требующих радикального подхода. И сегодня я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения. Настало время перемен. Отныне вы на мне их не увидите. Вас ждет новый Шаман», — заявил артист.

Поступление Анны Пересильд в киношколу обернулось скандалом

Анна Пересильд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна стала участницей громкого обсуждения после поступления в Московскую школу кино. Поводом для споров стало то, что 17-летняя актриса пропустила итоговый конкурс, но все равно была зачислена на курс Дарьи Мороз. Публика заподозрила, что знаменитая фамилия могла помочь девушке попасть в учебное заведение. Дарья Мороз выступила с объяснениями и заявила, что никакого блата не было.

Однако это убедило не всех. Популярный актер Влад Прохоров раскритиковал Мороз, заявив, что подобный подход выглядит несправедливым по отношению к другим абитуриентам. Свое мнение высказала и Юлия Пересильд. Актриса ответила критикам и напомнила, что сама выросла в непростых условиях.

«Мне, девочке из нищей семьи, из маленького города, бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость. Я это прожила сполна», — написала знаменитость.

Певица МакSим попала в больницу

Певица МакSим Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица МакSим сообщила об отмене ближайших концертов из-за проблем со здоровьем. По словам артистки, ее состояние резко ухудшилось после смерти отца на фоне сильного стресса. Исполнительница рассказала, что врачи запретили ей перелеты и выступления до полной стабилизации состояния.

«Несколько дней назад в моей семье произошло большое горе - ушел из жизни мой отец. Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение», — написала МакSим в соцсетях.

Умер актер Дмитрий Поднозов

Актер Дмитрий Поднозов. Фото: театр "Особняк"

На 65-м году жизни скончался актер Дмитрий Поднозов. Артист долго боролся с онкологическим заболеванием. В конце 2025 года у него диагностировали рак легких с метастазами в головной мозг. Поднозов был одним из основателей Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», который появился в 1989 году. На его сцене актер сыграл свои знаковые роли в постановках по произведениям Достоевского, Ницше и других авторов.

Широкой публике артист также был известен по работам в кино и сериалах. Он снимался в проектах «Консультант», «Чернобыль», «Белый снег», «Сердце мира» и других картинах.