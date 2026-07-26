Детей мигрантов отправят домой, а выпускников - на стажировку: Владимир Путин подписал ряд важных законов

Владимир Путин в воскресенье подписал целый ряд важных законов. Фото: REUTERS.

Владимир Путин в воскресенье подписал целый ряд важных законов. Рассказываем о чем самые важные из них.

МИГРАНТЫ

- Детей мигрантов отправят на родину по достижении 18 лет.

Чтобы остаться, им придется оформить уже свой патент на трудовую деятельность. На это дадут месяц.

- Мигранты теперь обязаны будут обеспечивать себя и своих родственников, которые нахоятся у них на иждивении, на уровне не меньшем, чем установленный в регионе прожиточный минимум.

- Теперь МВД будет утверждать перечень профессий и специальностей для иностранных квалифицированных специалистов и будет самостоятельно решать, на какие профессии не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. Раньше эту функцию выполняло Минтруда.

- Трудовые мигранты, работающие у физических лиц, будут платить налог на доходы - вперед. То есть авансом. Эта мера вводится с 1 января.

Детей мигрантов отправят на родину по достижении 18 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЦИФРА

- За оформление сим-карты иностранцам, которая не привязывается к конкретному сотовому телефону (если в договоре указан идентификационный номер аппарата - IMEI), или оформление ее на подложный аппарат, вводится уголовная ответственность. Отвечать будут те сотрудники операторов связи, которые допустили это.

- ИИ станет очевиден. Интернет-ресурсы будут предоставлять возможность маркировать контент, созданные искусственным интеллектом.

- Владельцы ИИ-сервисов будут уведомлять пользователей об авторских правах. И для обучения суверенных моделей искусственного интеллекта смогут использоваться произведения с авторским правом, но не без их нарушения.

- 500 тысяч рублей заплатит управляющая компания, которая откажет операторам связи в допуске в многоквартирные дома, если они там захотят предоставить свои сети.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- На специальных объектах в военных городках введен особый режим. Нарушители этого режима будут оштрафованы на 100 тысяч рулей.

- Любая контора, которая примет ставку у гражданин, который оформил себе самозапрет на ставки, будет оштрафована на 500 тысяч рублей.

Выпускники колледжей и вузов смогут заключать срочный трудовой договор для получения опыта под руководством наставника. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КАКИЕ ЕЩЕ ЗАКОНЫ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Стажер - теперь звучит гордо. Выпускники колледжей и вузов смогут заключать срочный трудовой договор для получения опыта под руководством наставника. Раньше такого понятия в трудовом кодексе не было.

- Сотрудники таможни, которые являются ветеранами боевых действий, будут иметь право на дополнительные 15 дней оплачиваемого отпуска. А все добровольцы, которые выполняют задачи на фронте получать дополнительные 10 суток отпуска при болезни или смерти родственников.

- Предприниматели, которые признают свои ошибки и заключат с заказчиком соглашение об устранении нарушений, будут освобождены от административной ответственности.

- В Киргизии откроется представительство российского министерства внутренних дел. Это один из пунктов соглашения между нашими странами, которые было ратифицировано президентом.