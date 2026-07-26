75% поляков оценивает Зеленского негативно, причем 41.9% респондентов оценили свое отношение к Зеленскому как «очень плохое» и еще 33.9% как «скорее плохое». Фото: REUTERS.

Плохие новости из Польши для Украины и совершенно отвратительные для украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского. Отношение поляков к украинцам очень сильно изменилось в худшую сторону, а что касается самого «просрочки», то он побил свой же антирекорд.

По данным последнего опроса IBRIS, 75% поляков оценивает Зеленского негативно, причем 41.9% респондентов оценили свое отношение к Зеленскому как «очень плохое» и еще 33.9% как «скорее плохое». При этом только 15.4% относятся к президенту Украины «скорее хорошо», и лишь какие-то жалкие полтора процента, которые даже меньше, чем статистическая погрешность при подобного рода опросах, относятся к Зеленскому «очень хорошо». Чуть более 7% респондентов предпочли не отвечать на этот вопрос, но и они вряд ли симпатизируют украинскому «просрочке».

Что примечательно, даже среди сторонников правящей в Польше партии «Гражданская платформа» сторонники и противники Зеленского разделились практически поровну – 50 на 50. Что же касается оппозиции из «Права и справедливости» и ультраправых оппозиционных партий, то там практически поголовно «просрочку» считают злом. Причем без всяких скидок.

Что тут скажешь, усиленно постарался криворожский «окурок» завести себе «друзей». Но в Польше изменилось отношение не только к Зеленскому, но и к Украине, и, соответственно, ко всем украинцам. Четыре года назад украинские беженцы чувствовали себя настоящими королями в Польше – их любили, уважали и ублажали. Теперь же значительная часть польского общества испытывает по отношению к украинцам неприязнь, зачастую переходящую в ненависть. Причем на всех уровнях. Так, во время недавних дебатов о евроинтеграции Украины польский депутат Европарламента демонстративно разорвала флаг ОУН-УПА* и призвала блокировать вступление Украины в ЕС, заявив, что «нет места в цивилизованном европейском обществе тем, кто делает шкуродеров национальными героями».

Депутат от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов Фото: Кадр видео.

- Наша страна не допустит ускоренного вступления Украины в ЕС, — заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, известный своей русофобией не меньше, чем украинские бандеровцы, но не желающий быть с ними в одном лагере.

По данным опроса SW Research, отношение части польского общества к Украине также ухудшилось - не менее половины респондентов заявили, что их отношение к украинцам стало хуже. Нападения поляков на украинцев стали нормой для Польши, нападают даже на украинских детей – за мову, за то, что с Украины, за то, что прославляют бандеровских «хероев». Нападать на детей, конечно, нехорошо, но если они славят Бандеру в Польше, тут поляки могут и не выдержать.

- В Легнице женщина избила 13-летних украинских девочек. В Плоцке мужчина напал на подростка. Ему не понравилась украинская речь. А в одном из городов поляк открыл стрельбу по окнам квартиры, где проживали украинцы. При этом местная полиция прибыла по вызову только спустя 2 часа. Доходит до абсурда, когда поляки избивают друг друга, принимая за украинцев, - пишет один известный украинский ТГ-канал. И он вовсе не нагнетает жути. В Польше официально зафиксирован рост числа преступлений на почве ненависти в отношении украинцев на 30%. Только за первую половину 2026 года украинские граждане подали 180 заявлений о подобных инцидентах. Фактически это происходит в ежедневном режиме.

Это трудно осознать, но украинский фактор стал одним из самых важных элементов уже не внешней, а внутренней политики Польши. Как резюмировали на одном авторитетном ТГ-канале, «антизеленский тренд в Польше будет основным на предстоящих выборах, что усилит турбулентность между Киевом и Варшавой». Выборы выиграет тот, кто втопчет Зеленского, а вместе с ним и Украину в такую грязь, чтобы они уже не имели шансов ни подняться, ни отмыться. Во всяком случае, для Польши. И стоит отметить, что никто на планете не сделал для и сотой доли того, чего смог добиться на этом фронте «просрочка» Зеленский.

*запрещенная в России террористическая организация

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