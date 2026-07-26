Бывшая невеста Лепса теперь счастлива с другим

Аврора Киба Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После расставания с Григорием Лепсом 20-летняя светская львица Аврора Киба недолго была одна.

На международном фестивале «Дрим Фест», который сейчас шумит на побережье Каспийского моря, девушка была замечена с представительным мужчиной, с 36-летним Рустамом Гаджиевым — одним из племянников президента Азербайджана.

Аврора Киба была замечена с 36-летним Рустамом Гаджиевым. Фото: кадр видео

Кстати, именно с ним девушка на зимних каникулах летала в Бразилию. Ходили слухи, что Гаджиев оплатил Авроре ее недавнее 20-летие с целым хороводом суперзвезд и с ведущей юбилея в лице Ксении Собчак. Якобы мужчина потратил на пышную вечеринку красавицы аж 30 миллионов рублей.

На фестивале Эмина Агаларова «Дрим Фест» пара сидела за почетным столиком перед сценой. Аврора нежно положила любимому голову на плечо.

Судя по всему, девушка очень влюблена. Говорят, Аврора уже познакомила Гаджиева со своей мамой, которая тоже прилетела с дочерью на «Дрим Фест».

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