Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев решил ответить разом русофобам, которые проявили себя на минувшей неделе.

В ответ какой-то «Кае со товарищами» угрожающими пожизненно закрыть въезд в Евросоюз участникам СВО: «Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про «чудесные европы» и будут люто ненавидеть всё европейское. Но именно ЭТО ведь нам и надо! Europe is our cruel enemy forever! (С англ. - Европа — наш жестокий враг навсегда!)»

А вот что он написал на обещания о поддержке Украины очередного «премьера мелкобритании» Бернем: «Тут, конечно, ничего нет нового. Важно другое: наша задача – продолжать делать всё, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой. Тут годится всё: экономические кризисы, социальные катаклизмы, забастовки мусорщиков. Всё что угодно. Хотя лучше всего подходит всё-таки комплекс «Посейдон»…

Новому украинскому главкому ВСУ «дарапатому», который обещал уничтожить российскую цивилизацию на корню Дмитрий Медведев предрек довольно мрачные перспективы: «Тут отношение может быть только одно. Эта кем-то ранее больно отдрапаченная мразь – просто жирный кусок говна, который пристал к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша». В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином».