Герой спецоперации «Z» Данил Мисинев выследил «Вампира»

Рядовой Данил Мисинев и ефрейтор Евгений Эйдемиллер Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Ефрейтор Евгений ЭЙДЕМИЛЛЕР

Начальник радиостанции взвода связи ефрейтор Евгений Эйдемиллер выполнял боевую задачу по организации и поддержанию устойчивой, непрерывной связи своего подразделения с вышестоящим штабом.

В результате интенсивного вражеского артиллерийского обстрела было повреждено оборудование, обеспечивающее связь командира с подчиненными подразделениями.

Несмотря на продолжающийся обстрел, Евгений выдвинулся для устранения повреждений.

В ходе устранения неисправности Эйдемиллер обнаружил приближающийся FPV-дрон противника, который он уничтожил огнем из стрелкового вооружения. После чего продолжил выполнение задачи, выявил повреждённые участки, устранил неисправность и восстановил связь.

Благодаря решительным действиям ефрейтора Евгения Эйдемиллера связь была восстановлена, что позволило оперативно координировать действия подразделений.

ВЫСЛЕДИЛ «ВАМПИРА»

Рядовой Данил МИСИНЕВ

Номер расчета рядовой Данил Мисинев в составе расчета FPV-дронов выполнял боевую задачу по прикрытию с воздуха российских штурмовых групп, ведущих наступление на опорный пункт противника.

В ходе боевой работы Мисиневым были обнаружены и уничтожены ударными дронами наземный робототехнический комплекс, два разведывательных дрона ВСУ и украинский гексакоптер «Вампир».

Благодаря профессиональным и умелым действиям Данила Мисинева удалось значительно снизить боевой потенциал передовой линии военнослужащих ВСУ на данном направлении, а российским штурмовым группам занять более выгодные позиции.

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