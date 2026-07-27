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Политика27 июля 2026 11:45

Зеленский ударом по кораблю в Каспийском море открыл второй фронт: куда приведет конфликт Ирана и Украины

Полковник Баранец: иранские ракеты могут долететь до Киева
Виктор БАРАНЕЦ
Министерство иностранных дел Ирана, возглавляемое Аббасом Аракчи, дало понять, что дадут достойный ответ "паразиту из Киева".

Министерство иностранных дел Ирана, возглавляемое Аббасом Аракчи, дало понять, что дадут достойный ответ "паразиту из Киева".

Фото: REUTERS.

Киев нашел для себя нового врага и открыл против него сразу два фронта, два новых театра военных действий – каспийский и черноморский.

Конфликт Ирана и Украины: последние новости на 27 июля

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина атаковала иранские торговые суда в Каспийском и Черных морях. Эти атаки привели к повреждению кораблей (находившихся к тому же в нейтральных водах!) и гибели членов экипажей. Действия «паразита из Киева» не останутся без ответа - пообещал МИД Ирана.

Похоже, что Зеленский и его хунта хотят выслужиться перед США в тот момент, когда Белый дом и Конгресс притормозили новый пакет финансовой помощи Украине в размере 400 млн долларов. Ну и заодно показать, что они «в одном окопе» с американцами. К тому же «паразит из Киева» Зеленский как раз собрался с визитом в США (он ожидается 28 июля). В ответ Тегеран предупредил, что в может ударить по Киеву.

Но не блеф ли это? Нет!

Зеленский хочет выслужиться перед США, чтобы получить от Америки оружие.

Зеленский хочет выслужиться перед США, чтобы получить от Америки оружие.

Фото: REUTERS.

Ответ Ирана Украине: что может сделать Тегеран

Дальности имеющихся в распоряжении Тегерана баллистических ракет достаточного для удара Ирана по Украине. Это могут быть баллистические ракеты средней дальности семейства Kheybar Shekan Fattah или Emad/Ghadr (их дальность от 1450–2000 километров). А расстояние, скажем, от ракетной базы Тебриз в Иране до Киева составляет лишь около 1800 километров. До Киева хватит.

Плюс к этому Ирана есть и ракеты, которые способны летать на 4000 километров.

И вряд ли в Тегеране будут слишком щепетильны в выборе целей в Киеве.

К тому же, по иранской традиции, ракеты могут запустить и по базам США на Украине, которых официально, разумеется, нет, но негласно Незалежная буквально напичкана объектами с военными советниками и техникой стран НАТО. Скажут ли американцы после этого Зеленскому спасибо?

Причем, «паразит из Киева» сам много раз жаловался, что сейчас у Украины просто нечем сбивать баллистические ракеты. Напрашиваться в такой ситуации на ответку от Ирана - себе дороже. Но ради пиара и раздувания собственного величия - какой я крутой, могу и не боюсь ударить по врагу Америки за тридевять земель от самой Украины.

Ирану есть, чем ответить на агрессию Украины. Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирану есть, чем ответить на агрессию Украины. Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причины конфликта Ирана и Украины

Ранее Зеленский бездоказательно обвинил Иран (а еще и Северную Корею!) в «нападении на Украину». И пригрозил им «достойным ракетным ответом». Тут явно имеется в виду ракета «Фламинго», которую Киев хотя и называет украинской, а на самом деле британская FP-6. Ее заявленная дальность - 3000 километров. Но, как утверждают многознающие спецы, эту цифру «надо делить на два». К тому же недавно, во время массированного удара по Киеву, российские ракеты разнесли в пух и прах предприятие, где изготавливаются «Фламинго».

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