«Иран ударит по украинским объектам»: спрогнозировал ответ Тегерана Зеленскому на атаку в Каспийском море

Украина ударила по иранскому торговому судну в Каспийском море. Фото: Stefan Dinse/Shutterstock/Fotodom

Украина ударила по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате погиб иранский моряк. Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи обвинил в этом лично Зеленского и пообещал: его страна не оставит нападение без ответа. Позиция Киева, где хотят выслужиться перед Трампом, - Россия, мол, обменивается с Ираном военными технологиями.

Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

О том, каким может быть ответ Тегерана киевскому режиму, KP.RU поговорил с экспертами.

«Я ожидал бы удара по какому-то украинскому судну или помогающим врагам Ирана в Персидском заливе украинским военспецам, которых Зеленский уже полгода с большой помпой отправляет в союзные США арабские страны, - объясняет KP.RU военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. - Украинцы открыто работают против иранских систем в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии. Причем Зеленский был настолько бесцеремонен, что открыто заявил: он посылает туда украинских военных в для политического эффекта.

Отмечу деталь: Аббас Аракчи назвал удар по иранскому кораблю «совершенным по воле Израиля с целью втянуть Европу в войну». Связка режима Зеленского с Израилем в устах иранского министра не сулит Киеву ничего хорошего».

Александр Михайлов, глава Бюро военно-политического анализа, добавляет:

- Тегеран обладает целой линейкой баллистических ракет, которые способны достичь целей на Украине. Но сейчас такие ракеты нужны Ирану для конфликта на Ближнем Востоке.

Поэтому я допускаю: Тегеран нанесет удар по украинскому посольству или консульству в одной из стран Ближнего Востока. Вероятность такого развития событий повысится, если иранская разведка даст точные данные о присутствии на территории таких дипмиссий украинских «дроноводов».

Не исключаю, что приказ о нынешнем нападении на иранское судно Зеленский отдал в расчете на позитивную реакцию Трампа, с которым он планирует увидеться во вторник в США».

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