Бионический глаз вернул зрение, а мозговой имплант позволил управлять инвалидной коляской силой мысли

Компания Илона Маска Neuralink продемонстрировала коляску для маломобильных людей, которая управляется силой мысли.Фото: neuralink.com

Нейротехнологии, призванные помогать людям с ограниченными возможностями, кажется, выходят в практическую плоскость. Стартап Science Corporation, возможно, уже в этом году начнет серийное производство «искусственного глаза»: он вернет зрение безнадежно незрячим. А знаменитая компания Илона Маска Neuralink продемонстрировала коляску для маломобильных людей, которая управляется силой мысли.

ВЧЕРА НЕ ВИДЕЛ – СЕГОДНЯ ПРОЧИТАЛ РОМАН

Возвращение зрения даже в самых тяжелых случаях – традиционная стезя для нейротехнологических компаний. Одной из первых о такой технологии заявила компания Илона Маска Neuralink (проект Blindsight). Принцип такой: некий чип передает картинку прямо в кору головного мозга, минуя поврежденные нервы, идущие от глаза. Технология уже прошла испытания на приматах, и на этот год запланированы клинические тесты.

Но, похоже, другой американский стартап, Science Corporation, опередил. В его активе – доброволец, который только что закончил чтение 300-страничного романа (а еще вчера не видел совершенно ничего). А главное, Science Corporation только что получил разрешение ЕС на лечение пациентов. То есть клиническая практика начинается. Первых пациентов, видимо, примут в Германии.

В основе лежит бионический глаз Prima, рассказывает руководитель компании Макс Ходак, и он поможет в первую очередь пациентам с запущенной макулярной дегенерацией (макулодистрофией). Этот недуг «ответственен» за 90% случаев клинически признанной слепоты в пожилом возрасте. Речь идет о повреждении центра сетчатки. Сначала изображение становится нечетким, потом искажается. В итоге человек не видит вообще ничего, кроме «света» (то есть «темнота» не наступает). Хотя Prima поможет и тем, кто потерял зрение вовсе, «до черного поля», Макс Ходак сделал ставку именно на макулодистрофию, поскольку таких пациентов больше, и можно наработать хорошую клиническую практику.

КРАСОК ПОКА МАЛОВАТО

Принцип мы уже описали. Интересный момент: чип, размещаемый на сетчатке, «видит» в ближнем инфракрасном свете. Так удобнее технологически. Соответственно, пациенты получают «сверхспособность» узреть невидимый диапазон спектра. Так, нажатие на пульт дистанционного управления телевизором будет восприниматься как ослепительная вспышка. В остальном картинка неотличима от обычного света, за исключением того, что мир несколько беднее красками. Но Ходак говорит, что в будущем даст полноценное цветное зрение.

Важный момент: люди не становятся «тепловизорами» и не в состоянии увидеть нагретый чайник как яркое пятно. Тепловые лучи расположены в дальнем конце инфракрасного спектра, и там совершенно другие принципы формирования изображения.

Тот самый доброволец, который закончил чтение романа – из Франции. Компания работала и с австралийцами: те прислали собственноручно выполненные рисунки с натуры (чем доказали, что видят хорошо), а еще видео, где еще вчера незрячие люди разгадывают кроссворд.

Макс Ходак признает, что компания еще в начале пути. Пациенты словно смотрят на мир «через тонкую соломинку», не скрывает он. Но лиха беда начало. Есть куда расти, точнее, падать, и в плане стоимости. Пока одна операция обходится в сотни тысяч евро. Но Ходак рассчитывает, что, когда проект выйдет на промышленные рельсы, Science Corporation заключит соглашение со страховыми фондами и богатыми клиниками, которые покроют (для пациента) львиную долю стоимости.

ЧТО НЕ ПОДЕЛИЛ С МАСКОМ

Некогда Макс Ходак вместе с Илоном Маском основали компанию Neuralink. Но в 2021-м Ходак ушел, создав свою фирму. Причины разрыва никогда официально не комментировались, но западные журналисты все раскопали, конечно же.

Во-первых, Ходака напрягали завиральские идеи Маска о «трансгуманизме» и «создании космических людей новой формации». Ходак хотел работать с реальными пациентами и реальными недугами.

Во-вторых, Маск постоянно делал «яркие» заявления вроде «мы научились лечить от аутизма силой мысли», после чего требовал от Ходака сбычи мечт, а, поскольку в компании даже таких планов не было, сие оказывалось не реальным, и Ходак вроде как в дураках.

Наконец, Ходака, как многих соратников Маска, напрягал хаотичный стиль управления с криками на планерках, принятием решений и их отменой. В конце концов Ходак решил, что сам создаст свое дело и справится не хуже.

ЕХАТЬ СИЛОЙ МЫСЛИ

Разрыв с товарищем, вероятно, отрезвил Маска. Во всяком случае, Neuralink – единственный актив миллиардера, рыночная стоимость которого растет (да еще как растет), при том, что сам Маск, после вроде бы удачного IPO Space X, быстро утратил надежды инвесторов, и за считанные недели «обеднел» вдвое (да, он больше не триллионер).

Акции просто так расти не будут, и вот пример обещающей разработки: коляска для маломобильных людей, управляемая силой мысли. Устройство рассчитано на людей, которые не могут даже нажимать на рычаги управления.

Коляска едет, куда подумает хозяин, ускоряется и замедляется, а также меняет конфигурацию (наклон спинки и подголовника).

Чтобы такое получить, пациенту придется согласиться на внедрение внутрь черепа чипа N1, соединенным с мозгом 1024 проводами (суммарно все тоньше волоса). От головы к коляске при этом ничего не идет, чип общается с нею по радио.

Но как мысль становится действием? Тут не обошлось без машинного обучения. Сначала система привыкает к тому, что, когда человек думает, «поеду налево», активизируются одни нейронные связи, а «направо» - другие. Теперь мысль формализована, это просто последовательность сигналов, и чип подает команду электромотору. Интересно, что пользователь видит свое намерение на экране. На нем – синее поле и курсор. Если человек понимает, что он подумал что-то не то, и налево ехать не надо, он заранее поймет это по положению курсора и передумает.

А в целом, как и в вождении автомобиля, важна привычка. Добровольцы говорят, что сначала движение коляски выходило резковатым, но – быстро освоились.

Вот только и о стоимости (понятно, что заоблачная), и о времени, когда такие коляски будут предлагать в больницах, говорить рано. Даже клинических испытаний еще не было. Маск все-таки остается Маском: ему важнее прототип, а внедрение – это скучно, и он бежит дальше.

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