Зеленский заверил Запад: Не волнуйтесь, воевать будем до последнего

Зеленский пообещал воевать до последнего солдата Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский дал развернутое интервью британскому телеканалу Sky News. И наговорил такого, что не все украинские СМИ решились цитировать его полностью. К счастью, в информационный век, на 100 процентов перекрыть поток информации невозможно. Самое горячее уже разлетелось по Сети. Объективно, это было не совсем интервью, а некая публичная присяга англо-саксонской плутократии накануне визита самого Зеленского в Британию, а затем — в США. Подтверждение, что задачи, нарезанные на Западе, Украина будет исполнять неукоснительно. Например – утилизация собственных граждан. Она продолжится даже с опережением графика и вообще, является главной задачей для нового военного руководства Украины:

"Главный вызов - мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", - заявил Зеленский.

Объяснил заодно скандальное увольнение прошлого министра обороны Федорова. Экс-министр недостаточно мобилизовывал, хотя ТЦК - «людоловы» при Федорове работали так, что дым столбом шел. Первые свои ранения, мобилизованные на улицах «патриоты Украины» обычно получали еще в процессе погрузки в «бусики» ТЦК-ашников. Видеороликов в интернете многие тысячи, на российскую пропаганду уже не спишешь.

Отчего еще напряглись киевские СМИ - судя по интервью, дальнейшие перспективы Украины и украинцев просто печальные. В рамках выклянчивания денег и оружия Зеленский пожаловался на вечную нехватку средств ПВО, из-за дефицита зенитных ракет они практически перестали перехватывать русскую баллистику. Ближайшие перспективы тоже не радуют, зима пугает и самого Зеленского, судя по его реплике:

"Прежде всего, нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже".

Но самое главное, по мнению Зеленского – украинцы «остаются свободными»:

"Потому что армия находится на фронте. Потому что армия — это стена, которая стоит перед врагом. И именно поэтому другие гражданские люди имеют свободную жизнь. Возможно, она не на 100% свободная, если сравнивать с другими войнами…"

Тут киевский диктатор совершенно запутался в лживых аргументах и фразу до конца сформулировать не смог. Слишком близко подошел к знаменитому роману англичанина Оруэлла – «1984». Там было сказано: ««Неважно, идёт ли война на самом деле... Нужно одно: находиться в состоянии войны». Чем Зеленский с успехом и занимается, Англии нравится. Англию не смущает, что Оруэлл когда-то раскрыл их гнусные секретики. Главное – результат. Он ужасающий для Украины, нам всем еще предстоит его оценить.