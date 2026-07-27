Рекламщики самые довольные, а сотрудникам общепита и турсферы не везет: какая работа приносит россиянам больше счастья

Для большинства опрошенных ключевым фактором ощущения счастья в своей профессии остается высокий уровень дохода. Фото: PerfectWave/Shutterstock/Fotodom

Помните эту строчку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» - «Счастье вдруг в тишине постучалось в двери…»? Оказывается, оно стучится не только в личной жизни, но и там, где, казалось бы, не до него – на работе. Просто иногда оно принимает вид зарплаты, иногда – интересного проекта, а иногда – начальника, не поскупившегося на похвалу. Дабы разобраться в нюансах профессионального счастья, hr-платформы Skillaz и hh.ru опросили 1809 соискателей по всей стране на предмет «А как у вас со счастьем на работе, коллеги?», предложив поставить оценку своей удовлетворенности от 1 до 10, где 10 – наивысший балл счастья.

Несмотря, на то, что средний балл оказался 4 из 10, эти результаты нельзя назвать несчастливыми. Ведь всем нам есть куда стремиться в погоне за профессиональным счастьем. К слову, в исследовании учли 22 сферы – от продаж и IT до медицины и творчества.

Самыми счастливыми оказались:

- сфера HR и управления персоналом. Здесь зафиксирована наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) на рынке — 33%, при этом 28% респондентов оценивают свой уровень счастья на 8–10 баллов.

- Автомобильный бизнес. 26% респондентов оценили свой уровень счастья в профессии на 8–10 баллов, при этом 51% поставили низкие оценки (1–3 балла).

- В сфере безопасности доля максимально высоких оценок составила 28% — столько же, сколько в HR.

Для большинства опрошенных (62%) ключевым фактором ощущения счастья в своей профессии остается высокий уровень дохода. Кроме того, весомыми критериями профессионального счастья респонденты отметили адекватность руководства (51%) и поддержку коллег (46%). Следом за ними шагают гибкий график или работа из дома (32%).

Фото: Roman Samborskyi/Shutterstock/Fotodom

Самыми несчастливыми названы сферы:

- общественное питание и сервис. По профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» 50% опрошенных оценили свой уровень счастья на 1–3 балла, и лишь 16% — на 8–10 баллов.

- Продажи, коммерция и административный персонал. 56% респондентов дали оценки 1–3 балла, и только 7% — 8–10 баллов.

КОНТРОЛЬ, ДОХОДЫ И ПЛАНЫ

Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович объясняет, что разница в уровне счастья между этими профессиями обусловлена не одним фактором, а сочетанием нескольких ключевых моментов.

- HR-специалисты находятся на пересечении сразу нескольких благоприятных факторов и сфер ответственности, - говорит эксперт. - Во-первых, они часто видят результат своей работы: нанятый сотрудник, успешно проведенный тренинг или урегулированный конфликт в коллективе. Во-вторых, они обладают высокой автономией и влиянием на рабочие процессы, что дает ощущение контроля над своей деятельностью. В-третьих, они всегда получают признание, потому что без специалистов и руководителей по управлению персоналом не может обойтись ни одна организации, а от их работы часто зависит подбор кадров, кадровый учет, оформление отпусков и установление штатного расписания.

По мнению социолога, сотрудники продаж и сферы обслуживания (общепит, розница) находятся в противоположной ситуации. Их работа — это постоянный контакт с клиентами (а они бывают разными), высокая эмоциональная нагрузка и часто жесткая привязка к планам и показателям, на которые они могут влиять ограниченно. К этому добавляется нестабильный доход (зависимость от процентов или сезонности) и высокая текучесть кадров, что снижает чувство стабильности и поддержки.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СЧАСТЬЕ НА РАБОТЕ

- Это достаточно субъективная категория, - рассуждает Яков Якубович. – Например, для людей после 30–40 лет на первый план выходит не просто стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а возможность развития. Им важно видеть перспективы. К таковым можно отнести:

- рост доходов,

- карьерное продвижение,

- расширение зоны ответственности и участие в новых проектах,

- получение новых компетенций и навыков.

По сути, речь идет о потребности в самореализации. Возможность влиять на свою жизнь, видеть результаты и чувствовать свою значимость — вот что в итоге формирует устойчивое ощущение счастья.

КОНКРЕТНО

Самые счастливые профессиональные сферы

Профобласть оценка 8-10

Управление персоналом, тренинги 28%

Безопасность 28%

Автомобильный бизнес 26%

Медицина, фармацевтика 18%

Туризм, гостиницы, рестораны 16%

Розничная торговля 16%

Рабочий персонал 14%

Строительство, недвижимость 14%

Искусство, развлечения 14%

Информационные технологии 13%

Транспорт, логистика 12%

Финансы и бухгалтерия 12%

Производство, сервис 12%

Маркетинг, реклама, PR 11%

Наука, образование 9%

Закупки 9%

Другое 8%

Продажи, обслуживание клиентов 7%

Административный персонал 7%

Юристы 7%

Добыча сырья 6%

Домашний, обслуживающий персонал 6%

Высший и средний менеджмент 6%

Самые несчастливые профессиональные сферы

Профобласть оценка 1-3

Продажи, обслуживание клиентов 56%

Другое 56%

Финансы и бухгалтерия 54%

Автомобильный бизнес 51%

Информационные технологии 50%

Административный персонал 50%

Закупки 50%

Туризм, гостиницы, рестораны 50%

Безопасность 50%

Маркетинг, реклама, PR 50%

Транспорт, логистика 48%

Рабочий персонал 46%

Розничная торговля 46%

Искусство, развлечения 45%

Производство, сервис 43%

Строительство, недвижимость 43%

Медицина, фармацевтика 43%

Добыча сырья 41%

Наука, образование 40%

Высший и средний менеджмент 40%

Юристы 39%

Домашний, обслуживающий персонал 38%

Управление персоналом, тренинги 33%

По итогам опроса Skillaz и hh.ru 1809 человек

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