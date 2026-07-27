«Фартовый» рассказывает о зачистке в Константиновке

Командир подразделения БПЛА разведроты 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Фартовый» рассказывает о зачистке в Константиновке ДНР.

"Помогаем оставшимся мирным жителям. Все делается с помощью дронов. То есть скидываем продукты питания, скидываем им медикаменты. С помощью дронов также выводим гражданское население", - говорит командир разведроты.

Бойцы «Фартовый» и «Дубай» рассказали о «киллзонах» у Константиновки и Красного Лимана

Гражданские помогают российским военнослужащим выявлять оставшихся местных жителей и выявить переодетых боевиков. Подразделение «Фартового» сейчас двигается вперед, в сторону Алексеево-Дружковки.

"Выявляем позиции, пункты управления противника, пункты управления БПЛА, нарушаем логистику врага, выявляем их подвозы, скопления, нарушаем ротацию, чтобы они не могли закрепиться на каких-то определенных рубежах, сразу же наносим огневое поражение. Ведется круглосуточное наблюдение с воздуха, помогаем нашим штурмовым группам", - отмечает «Фартовый».

В свою очередь командир штурмовой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Дубай» сообщает о зачистках в Красном Лимане.

"Занимаемся зачисткой подвальных помещений, всех построек, много многоэтажных домов, также их все смотрим. Основные силы были выбиты с Красного Лимана, сейчас занимаемся зачисткой. Выявляем их наблюдательные пункты, которые ведут чисто доклады, которые мы по радиоперехватам слышим – то, что они без воды, без еды сидят, уже готовы сдаться, выйти сами. Вот эти элементы выявляем. Так как основные силы противника находятся за Лиманом, мы уже контролим, обрываем их логистику. Они пользуются НРТК, их бьём своими FPV-дронами, также выявляем их пункты наблюдения и управления БПЛА за Лиманом. Уничтожаем их. Ну и основное – это их «глазки», поражаем их с помощью РЭБ", - говорит «Дубай».

Офицер рассказывает, что перед Лиманом боевики устроили «киллзону»: вырубили лес, также заминировали его и успели уже «егозу» натянуть. Проход через такие препятствия под обстрелом «птичек» и «артиллерии» очень труден.

"По перехватам украинские боевики жалуются на то, что они без еды, без воды сидят, уже готовы сдаться все пойти, не сдаются, так как их очень сильно пугают, что их родственникам дома будет очень трудно (командование ВСУ запугивает украинских военнослужащих отказом в предоставлении документов их родственникам). Были случаи, когда противник уже нам сдавался, а их сослуживцы начинали по ним работать. Не жалея били - «птичками» и артиллерией, доставали", - отмечает «Дубай».

Командир подразделения говорит, что его бойцы настроены на победу и готовы выполнять новые боевые задачи.

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