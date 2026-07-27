Пропавший из эфира Иван Ургант отчаянно подает сигналы: во время интервью с Гоголем шутил про покаяние и «вольную»

Иван Ургант участвует в перфомансе, посвященном «оживлению» классиков: «100 вопросов» Фото: Кадр видео.

Первая такая выходка состоялась — и стоила театру «Озеро», связавшемуся с Ургантом, помещения, в котором обычно проходили спектакли. Сразу после выхода «интервью» с «Федором Достоевским» от «телекомпании «Осторожно, постмодерн!» на канале «Живой Ургант», о котором сообщал KP.RU, модное подвальное «Пространство «Внутри» попрощалось с «озерными» обитателями. Теперь у независимого театрального сообщества снова нет пристанища.

— Что ж я, старый, натворил! — написал в соцсетях «Озера» актер Гоша Токаев, игравший Достоевского. Похоже, что намекал.

Однако в беде и Ивана Урганта, и «Озеро» не оставили единомышленники — крупный российский банк до сих пор является спонсором и ведущего, и независимого (только не от денег) театра. А потому с радостью отсыпал приличную сумму на съемки второго театрального перформанса, посвященного «оживлению» классиков: «100 вопросов». На этот раз Иван взял интервью у Николая Гоголя — точнее, у Марии Смольниковой, несильно разгримированной под автора «Ревизора».

На этот раз Иван задавал вопросы Гоголю, в образе писателя была Мария Смольникова Фото: Кадр видео.

Ни к чему не обязывающий треп, как называл ведущий интервью в «Вечернем Урганте», шел на весьма примитивные темы — фобии Гоголя, страх смерти, трагическая гибель, гроб и вот это все. Шутки тоже были предсказуемыми, явно подготовленными, и только когда Иван да Марья сбивались на импровизацию, становилось понятно, над чем до сих пор реально готовы смеяться взрослые артисты (и публика в зале, и в «Пространстве «Внутри»). Например, на резонное недоумение ведущего по поводу имени главного героя повести «Шинель» как бы классик ответил: «Да у меня вся парадная в Акакиях». Ну вы поняли: неча на «Кривое зеркало» пенять, коли несмешно.

Фото: Кадр видео

А вот заготовленные вопросы-ответы (у умных колонок это называется «задать сценарий») были, разумеется, вокруг повестки. И сильно задрапированными, как бы ни старались авторы, не выглядели. Как только с теми шинели свернули к Олегу Газманову, который лет 20 назад выступал в гимнастерке, Гоголь в присущем остросоциальном ключе отметил: «Все мы теперь крутим сальто в шинели». Каково?!

При этом Иван Ургант, как и в первом перформансе с Достоевским, отчаянно продолжал гнуть свою линию — и намекать всем зрителям (вдруг среди них окажутся и влиятельные люди из высоких кабинетов?!) на то, что пребывает в прекрасной творческой форме, хоть и заметно поседел и стал больше похож на отца, и готов вернуться в эфир. Конечно, федерального канала, а не интернет-шоу.

Фото: Кадр видео

После того, как Николай Васильевич Смольникова и Иван вспомнили молодость, обсудили фасон костюма, ситуацию с бензином, боязнь замкнутых помещений, поиграли на бильярде и пожгли страницы произведений, получасовой выпуск, записанный в Книжном доме писателя в Переделкине, плавно подошел к концу. Точнее — кульминации, во время которой в ожидании катарсиса и выхода на коду Гоголь зачитал якобы фрагмент из третьего тома «Мертвых душ». Тут Ургант и обратился к аудитории, упомянув некие «списки» мертвых душ. Правда, устами классика.

Фото: Кадр видео

В «продолжении» бессмертного романа (а Гоголь действительно замышлял трехтомник) от студии «Осторожно, постмодерн!») деляга Чичиков, подобно Хлестакову, принимает у себя дома простой люд: «несколько мужиков, баб и детей».

— Мы из списка! Мы же души ваши, батюшка — и живые, и мертвые, — и готовы служить вам верно до скончания века нашего, — прочитала Смольникова, а затем прослезилась. А Чичиков даровал пришедшим «вольную», ибо «нет на Земле закона, чтобы один русский человек распоряжался жизнью и свободой другого русского человека».

Ведущего Ивана эта мысль скорее обрадовала, потому что в слезы Гоголя он особо не поверил и ответил фирменной разоблачительной колкостью: хорошо, мол, вы, Николай Василич, актером так и не стали.

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