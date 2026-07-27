Наша Галактика завалилась на бок после чудовищной катастрофы: в нее врезалась Сосиска

Ночное небо меняется. Звезды находятся в постоянном движении. Фото: Triff/Shutterstock/Fotodom

Наша Галактика много раз сталкивалась с другими, выяснил астроном Кирилл Батраков из Даремского университета в Великобритании. Последнее, самое страшное, произошло 10 миллиардов лет назад. В результате Галактика все еще продолжает заваливаться на бок. Чем это грозит землянам, разобрался KP.RU.

ОБМАНЧИВОЕ СПОКОЙСТВИЕ

Что может быть более стабильным, чем звездное небо с его раз и навсегда заданными рисунками созвездий? Ковш Большой Медведицы упоминает Гомер, видим его и мы, а сколько всего за это время поменялось на Земле!

Но это обманчивая картина. Как выяснил астроном Кирилл Батраков из Великобритании, диск нашей Галактики не раз налетал на другие (или налетали на него). Именно это обстоятельство, скрытое от ученых, позволяет объяснить многие особенности нашего звездного дома.

Если вы хотите увидеть Галактику простым глазом, нет ничего проще. Во-первых, все, что вы наблюдаете на небе в любую ночь, принадлежит именно ей. Невооруженный глаз в состоянии заметить только один внегалактический объект, туманность Андромеды, и то на пределе возможностей. Во-вторых, Млечный путь (посмотрите на него на даче, благо лето) – это и есть основной компонент Галактики, плоскость ее диска, который мы созерцаем изнутри и как бы с ребра.

Продвинутые люди знают, что он проходит по определенным созвездиям: Стрелец, Орел, Лебедь, Кассиопея, Орион… Не везде он ярок (местами его застят пылевые межзвездные облака), но уже в бинокль Млечный путь предстает во всей своей красе.

Что может поколебать его?

Млечный путь можно наблюдать невооруженным глазом - это наша Галактика. Фото: Fotokvadrat/Shutterstock/Fotodom

ЛЕТЯЩИЕ В НАС КАМНИ

Астрономы никогда не думали о Млечном пути как об арене постоянных столкновений. Молчаливо предполагалось, что Галактика летит в плюс-минус пустоте. Да, модели показывают, что через 4-5 миллиардов лет мы сольемся с туманностью Андромеды (до нее 2,5 миллиона световых лет). Но то в будущем. А в прошлом не было такого.

Тревожная информация пришла от космического телескопа Gaia, который изучает так называемое галактическое гало. Дело в том, что Млечный путь – далеко не все, что есть в нашем звездном доме. За его пределами «висит» как бы облако из очень старых звезд и шаровых скоплений, и все это погружено в кокон невидимой темной материи. Именно эти окраины исследовал телескоп.

Оказалось: хотя сам диск Галактики вращается быстро, гало – значительно медленнее. Такого не может быть, если вся система в равновесии. Галактика оказалась похожа на пруд, в который кинули камень. Около камня все бурлит и пенится, а в тихой заводи об этом даже не подозревают.

Что же это за камни, брошенные в наш звездный дом?

ЧУТЬ НЕ ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ

Кирилл Батраков воспользовался излюбленным инструментом астрономов, компьютерным моделированием. Вердикт умной машины однозначен: Галактика сталкивалась с другими, и не раз.

Последнее столкновение, примерно 10 миллиардов лет назад, оказалось наиболее страшным. В нас врезался другой звездный дом, который ласково назвали «галактика Сосиска» (за внешнее сходство). В результате плоскость Млечного пути принялась наклоняться, и продолжает это делать.

В конечном счете Галактика «встанет торчком», то есть развернется на 90 градусов. Гало, окраины, реагируют медленнее, и именно этот эффект заметил астрономический спутник.

- Для меня было неожиданно обнаружить связь между вращением звездного гало и переворотами в диске, что отражает сложную природу Млечного пути и галактик в целом, - говорит Кирилл Батраков.

Гипотеза Батракова удивительно удачно легла на другие, менее яркие, странные факты. Так, в нашей Галактике уже давно выявлены популяции звезд, явно сформировавшиеся в иных звездных островах (остатки той самой «Сосиски»). А еще траектории звезд, вращающихся вокруг галактического центра (в том числе нашего Солнца) искривлены. Наконец, гало темной материи, как заметили недавно китайские астрономы, стоит почти поперек галактическому диску. Все это признаки перенесенных катастроф.

- Млечный путь может «повернуться на бок». Переворот происходит как относительно постепенный наклон диска до тех пор, пока он не достигнет 90 градусов, - говорит Кирилл Батраков.

Ученые рассчитали, что наша Галактика уже не раз сталкивалась с другими. Фото: Lia Koltyrina/Shutterstock/Fotodom

НАМ НА БЛАГО?

Чем это может быть опасно землянам? Вроде бы ничем.

- Если бы люди жили миллиарды лет, как бы они увидели переворот Галактики? Как изменение ночного неба и формирование нового рисунка созвездий, - говорит Кирилл Батраков.

Но ночное небо и так меняется. Ведь звезды обладают неким собственным движением со столкновениями или без. Так, ковш Большой Медведицы разрушится уже через сто тысяч лет. Конечно, даже Гомер (живший примерно 3 тысячи лет назад) видел те же звезды. А вот люди палеолита уже другие.

Однако не все так просто. Дело в том, что галактики очень разные. Есть настолько активные, что там невозможна разумная жизнь, все испепелит. Есть сонные, и там ничего не происходит. В том числе нет энергии для появления жизни. Наша Галактика интересна тем, что от ее центра к периферии идут как бы волны активности. Мы «сидим» на одной такой волне. Это золотая середина: «волна» создала окрестные звезды и Солнце, благодаря чему появились мы. Но это не «девятый вал», который смял бы нас, как это происходит в других звездных «поселениях».

Кто знает, может, это как раз потому, что мы проглотили эту самую «Сосиску»? В самом деле, нашей Галактике 13,6 миллиардов лет. Так что столкновение было еще в пору ее юности. Не этот ли катаклизм пошел нам во благо?

Во Вселенной все связано, но только сейчас мы начинаем понимать некоторые закономерности.

СПРАВКА "КП"

Кирилл Батраков родился в России. С детства интересовался космосом. В 2017-м стал призером научной олимпиады в Татарстане для школьников, в 2020 вошел в состав сборной России на международной олимпиаде. В 2021 году поступил в Оксфорд. В 2025 году переехал в Дарем (Великобритания) для работы над диссертацией. Там он трудится в команде с такими корифеями, как профессор Элис Дисон и доктор Франческа Фрагкуди. Доклад о своем открытии он только что сделал на Национальной астрономической конференции Королевского астрономического общества в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Космический зонд «Новые горизонты» летит к границе Солнечной системы: Он покажет, что происходит в межзвездном пространстве

Космонавты успешно приземлились: экипаж Союза МС-28 вернулся домой спустя восемь месяцев

Новая загадка Красной планеты: Внутри Марса что-то жужжит и движется