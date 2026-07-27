Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала политобозревателю KP.RU Александру Гамову реакцию боевиков ВСУ на учения с солдатами НАТО в Германии.

Украинские военные столкнулись с неожиданными порядками во время учений с силами НАТО. Их удивили частые перерывы на кофе и строгие ограничения на использование дронов на полигонах».

По мнению боевиков ВСУ, в таком состоянии «западные армии не готовы к современной войне».

В мае 2025 года украинские боевики «нейтрализовали» технику противника во время учений в Швеции. Однако их поразило, что «солдаты НАТО оказались подавлены таким исходом». Один из участников делился, что западные военнослужащие слишком часто делают «перекуры».

Со слов военнослужащих ВСУ, солдаты НАТО слишком часто делают «кофейные паузы» на учениях. Фото: Michele Ursi/Shutterstock/Fotodom

Эту тему мы и обсудили в понедельник, 27 июля, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

- Мария Владимировна, как вы считаете, чего лучше и больше пожелать натовским воякам - регулярнейших кофе-брейков или более частых перекуров? А, может, еще чего?

- А гей-парады* их (речь об украинских боевиках. - А.Г.) уже не удивляют, да? - как всегда, остро и иронично заметила Мария Владимировна. - Привыкли, видимо, при Зеленском.

- Да, выходит, что привыкли… Это - правильный диагноз! Спасибо!

КСТАТИ

Ранее стало известно, что совершенно не готова к реальным боевым действиям и Британия.

Согласно опросу, около 70% жителей Соединенного королевства не планируют брать в руки оружие, «даже если это будет нужно».

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

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