Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала политобозревателю KP.RU Александру Гамову реакцию боевиков ВСУ на учения с солдатами НАТО в Германии.
Украинские военные столкнулись с неожиданными порядками во время учений с силами НАТО. Их удивили частые перерывы на кофе и строгие ограничения на использование дронов на полигонах».
По мнению боевиков ВСУ, в таком состоянии «западные армии не готовы к современной войне».
В мае 2025 года украинские боевики «нейтрализовали» технику противника во время учений в Швеции. Однако их поразило, что «солдаты НАТО оказались подавлены таким исходом». Один из участников делился, что западные военнослужащие слишком часто делают «перекуры».
Эту тему мы и обсудили в понедельник, 27 июля, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…
- Мария Владимировна, как вы считаете, чего лучше и больше пожелать натовским воякам - регулярнейших кофе-брейков или более частых перекуров? А, может, еще чего?
- А гей-парады* их (речь об украинских боевиках. - А.Г.) уже не удивляют, да? - как всегда, остро и иронично заметила Мария Владимировна. - Привыкли, видимо, при Зеленском.
- Да, выходит, что привыкли… Это - правильный диагноз! Спасибо!
КСТАТИ
Ранее стало известно, что совершенно не готова к реальным боевым действиям и Британия.
Согласно опросу, около 70% жителей Соединенного королевства не планируют брать в руки оружие, «даже если это будет нужно».
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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