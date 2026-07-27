Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко вспомнила, как столкнулась с критикой два года назад, и снова нарвалась на хейт в Сети.

32-летняя многодетная мать (вместе с Тарасовым они воспитывают двух дочерей Милану и Еву и двух сыновей Алексея и Ярослава) вновь опубликовала в соцсетях видео с празднования своего 30-летия. Она тогда только родила второго сына и кормила его грудью в разных местах. В том числе и в караоке – правда, под пеленкой.

Анастасия Костенко запела и нарвалась на хейт

«Помню тот вечер и тот хейт, который прилетел за мой наряд. Наряд, который, если честно, был сделан ради удобства малыша, а не ради красивой картинки. Да, вырез получился не таким, как я представляла. Да, времени исправить уже не было. Я тогда боролась за ГВ и была в полном доступе для младшенького круглосуточно. И знаете, что обидно? Что легче осудить, чем понять», — подписала Анастасия свою публикацию.

Вокальный талант Анастасии оценили не все её подписчики Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

И если раньше критики обрушились на наряд Костенко, то теперь ей досталось еще и за плохое, по мнению некоторых пользователей, пение.

«Ну если б не публиковала себя, и хейт бы не получала. Раз все так тревожит, займись чем-то другим просто», «Петь – не ваше», «Медведь на ухо наступил», «Скоро и она на сцену пойдет» - стали писать комментаторы, намекая на бывшую жену Дмитрия Тарасова, поющую телеведущую Ольгу Бузову.

Но Анастасия молчать не стала и поспешила ответить самым ярым критикам ее творчества: «Не думаю, что я плохо пою. Я окончила музыкальную школу и не раз солировала, поэтому мнение с дивана в этом плане не будет приоритетнее экзаменационной комиссии».

Напомним, Тарасов с 2012-го по 2016 год был женат на Ольге Бузовой. По словам самой телеведущей, они развелись из-за того, что Тарасов изменил ей с Костенко. Однако после развода вокальная карьера Бузовой пошла в гору – она выпустила три студийных альбома и завоевала несколько музыкальных премий.

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