Фото: AstroStar/Shutterstock/Fotodom

Сразу два метеорных потока выдадут максимум своей активности в ночь с 30 на 31 июля. И если один порадует милыми падающими звездами, то другой знаменит своими огненными шарами, болидами, которые могут даже достичь Земли. Метеориты сами упадут к нам в руки! Как не пропустить небесную феерию?

ТАЙНЫ ЗВЕЗДОПАДОВ

Солнечная система наполнена кометами и астероидами. На сегодня мы знаем более 4 тысяч комет и не менее полутора миллионов малых планет, астероидов. Ничто не вечно: те и другие постепенно разрушаются, превращаясь в рой камней. Кометы особенно быстро. Камни растягиваются по всей орбите небесного тела.

Теперь представьте, что эта орбита пересекается с земной. Это значит, что регулярно, каждый год, мы будем сталкиваться с камешками, которые остались от кометы или астероида. Это и есть метеорный поток.

И вот его характерные особенности:

- он повторяется ежегодно в более-менее стабильные сроки;

- даже крошечный камешек, летящий на громадной скорости, порождает заметную падающую звезду;

- кажется, что падающие звезды разлетаются из одной точки неба, которая называется радиантом. Это иллюзия, но лишь отчасти: там, в этой точке неба, орбита погибшей кометы (или астероида) врезается в наше воздушное пространство;

Метеорным потокам дают имя по латинскому названию созвездия, откуда, как нам кажется, метеоры летят. Именно поэтому имена потоков так часто причудливы и трудно произносимы.

Наиболее прославленный поток – августовский звездопад Персеиды (из созвездия Персея). Но в этот раз два меньших потока «решили» объединить свои максимумы, чтобы порадовать нас еще до классических «августовских ночей падающих звезд».

И что же это за потоки?

КАК 3I/ATLAS

Южные дельта-Аквариды (метеоры летят от звезды Дельта в созвездии Водолея) уже активны: с 12 июля. Но видеть их мешали слишком светлые ночи. День стремительно убывает. И вот в ночь на 31 июля ждем максимума активности. На небосводе будет вспыхивать до 25 метеоров в час.

Метеоры этого потока знамениты как «пасущиеся». Что это значит? Они влетают в атмосферу под острым углом, почти по касательной. И летят – на вид – медленно, оставляя длинные следы. Как бы пасутся около Земли. Вы во всех деталях успеете рассмотреть это, обычно мимолетное, явление. И, конечно, загадать желание!

В ночь на 31 июля на небосводе будет вспыхивать до 25 метеоров в час. Фото: Jan Garbers/Shutterstock/Fotodom

Когда-то давно Солнечную систему рассекало громадное ледяное тело. Но несколько десятков тысяч лет назад (недавно!) оно распалось. И породило восемь метеорных потоков и две группы комет.

То, что мы увидим, – это, собственно, пылевой хвост кометы 96P/Макхольца, члена одной из групп, «потомка» ледяного тела, который отслоился от нее 20 тысяч лет назад и зажил собственной жизнью. Поскольку комета-прародитель прилетает к Солнцу (раз в пять лет) ближе Меркурия, она постоянно разрушается и пополняет метеорный поток.

Скорее всего, комета, как и то самое ледяное тело-прародитель, некогда прилетела к нам от других звезд, как 3I/ATLAS, но, в отличие от него, была нашим светилом захвачена. На это указывает ее уникальный химический состав. Таким образом, вы не просто видите падающую звезду. На ваших глазах сгорает «продукция» иных звездных систем!

Мощные звездопады в небе над Россией в ночь на 31 июля 2026 года

Другой метеорный поток, пик которого в этом году также приходится на ночь с 30 на 31 июля – Альфа Каприкорниды (метеоры летят от звезды Альфа созвездия Козерога).

Здесь картина принципиально иная. Поток в принципе беден метеорами. В ночь максимума вряд ли увидите больше пяти в час. Но что это за метеоры!

Почти каждый – это болид, то есть огненный шар. Подобное пропустить нельзя. Болиды летят медленно, «искрят», сверкают всеми цветами радуги. Часто во время полета прерывается радиосвязь. И даже дергается стрелка компаса.

А иногда вы слышите звук. Но вот незадача – этот звук достиг вас… со скоростью света. Что это за звук необычный такой, ученые до сих пор не понимают, хотя гипотез выдвинуто много. Например, такая: летит к нам все-таки свет. Но прямо около вашей головы таинственным образом делается звуком. Делу способствуют «антенны»: длинные волосы или очки с металлической оправой. Люди с такими «аксессуарами» чаще слышат, как поют болиды.

Именно болиды иногда достигают Земли и становятся метеоритами. Шанс, что это случится рядом с вами, ничтожен, но не равен нулю!

Комету-прародителя отыскали лишь в 2002 году и назвали 169P/NEAT. Она уникальна как пример выродившейся кометы, растерявшей все летучие вещества. По сути, комета стала астероидом, каменным шаром.

Скорее всего, поток образовался около 5 тысяч лет назад в результате глобального катаклизма, постигшего комету.

Как увидеть мощный звездопад в небе над Россией в ночь на 31 июля 2026 года

Водолей и Козерог – созвездия южные. Поэтому часто пишут, что из средних широт обоих потоков не увидеть. Это не совсем так.

Конечно, чем южнее, тем лучше. Например, в Сочи – самое то. Но в целом действует правило: если радиант показался над горизонтом – метеоры будут. А оба радианта во второй половине ночи на широте Москвы – показываются. Значит, есть смысл не спать ради метеоров.

При этом не стоит делать общей ошибки и непременно искать эти созвездия. Метеоры могут быть по всему небу. Они вылетают из радианта, а дальше – как получится.

К сожалению, Луна будет еще довольно яркой и помешает. Найдите место, где ее скрывают дома или деревья. И, конечно, уехать из города совсем не лишнее. Впрочем, болид вы увидите и в городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наша Галактика завалилась на бок после чудовищной катастрофы: в нее врезалась Сосиска

Фото межзвездного пришельца 3I/ATLAS: что показали первые снимки NASA

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Женская многозадачность оказалась мифом