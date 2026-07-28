Теперь это не про бедность, а про азарт и выгоду: В России стало модно продавать и покупать подержанные вещи

Покупка товаров с рук сегодня - способ не только сэкономить, но и заполучить уникальную вещь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Раньше детские вещи жили по законам круговорота: сначала их носил Вася, затем Петя, а потом они переходили к соседскому младенцу вместе с кармой. Сегодня эта «пищевая цепочка» обзавелась ценниками, и родители по всей стране превратились в продавцов и авторов продающих текстов.

Я тоже втянулась. И когда вижу ценник зимнего комбинезона в 15 тысяч, уже не рыдаю (ну почти), а прикидываю: на самом деле это всего 7,5 тысячи! Ведь через сезон продам за полцены.

И наши читатели смотрят на вещи так же. Мы провели опрос и выяснили: 82% хотя бы раз продавали ненужные вещи онлайн, а за последние пару лет больше половины респондентов что-то да приобрели (см. «Опрос «КП»).

«Опрос «КП» Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

СПАСЕНИЕ ПЛАНЕТЫ

Казалось бы, еще недавно купить ношеную одежду было не то чтобы стыдно, но как-то неуютно. Сейчас это стало признаком рациональности. Потому что ты, во-первых, сэкономил. Во-вторых, спас мир от перепроизводства. А в-третьих (хотя и не всегда), заполучил уникальную вещь, которой нет у остальных. Как говорят эксперты, ресейл превращается из способа сэкономить для бедных в модную привычку для рациональных.

- Ресейл - это повторная продажа товаров, которые возвращаются в оборот: от недорогих вещей с рук до эксклюзивного винтажа, - объясняет Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group.

По ее словам, рынок подогревают сразу пять котлов:

- снижение покупательской способности россиян,

- новая рациональность (многие стремятся покупать именно то, что потом можно продать),

- интерес к уникальному,

- мода на экологичность,

- развитие торговли через интернет.

Есть и сугубо российский фактор. Из страны ушли многие западные бренды, а параллельный импорт спасает не всегда: цены на него выше, есть риск нарваться на подделку. В итоге ресейл стал спасением для желающих купить оригинальную вещь любимой марки, будь то платье Zara, сумка Chanel или конструктор Lego.

Онлайн-торговля вдохнула новую жизнь в самые разные товары - от старых пластинок до дизайнерской одежды.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БАРДАКА

Немного истории. По словам маркетолога Арсена Даллакяна, ресейл начинался с газетных объявлений, различных справочников и комиссионных магазинов. В Америке это появилось в 70-е, в России - ближе к концу 90-х. Но в полноценную индустрию перепродажа превратилась с появлением крупных онлайн-платформ (см. «Знай!»).

- Люди сегодня смотрят на стоимость владения вещью целиком. Покупая, уже прикидывают, за сколько продадут через год. Это как с автомобилями, только теперь - с колясками, самокатами и айфонами, - замечает Даллакян.

Так что если вы думаете, что «из рук в руки» - это потертые гаджеты и бабушкины серванты, то вы отстали от жизни. Да, гаджеты и техника - в топе: новый айфон теряет в цене до 30%, просто выехав из салона. Но настоящие сокровища прячутся в других категориях.

Детские вещи - абсолютный чемпион. Электрокачели за 15 тысяч, которые нужны максимум на полгода, находятся на ресейле за 5 - 7 тысяч максимум. Мембранные комбинезоны, которые в магазине стоят от 10 тысяч, можно поймать за 2 - 3 тысячи - бывает, их надели пару раз, а потом ребенок вырос.

Плюс спортинвентарь, инструменты, аксессуары для хобби - все, что не успевает потерять товарный вид за короткий срок использования.

Отдельная песня - люкс.

- Есть категория людей, которые принципиально покупают брендовые сумки только с рук, - говорит Анна Лебсак-Клейманс. - Это позволяет получить вещь в разы дешевле и иногда даже заработать на последующей перепродаже, если угадать с редкой моделью.

ВАЖНО

Без мук в руки

Правила покупки подержанных товаров:

1. Дорогие вещи - только с проверкой. Покупаете брендовую сумку или часы? Выбирайте площадки, которые сами проверяют подлинность (о них - в разделе «Знай!»).

- Современные реплики стали очень качественными, отличить подделку на глаз почти невозможно, - предупреждает Анна Лебсак-Клейманс.

2. Слишком низкая цена - сигнал риска. Если вещь стоит заметно дешевле рынка, тут что-то нечисто. Либо скрытый дефект, либо обман.

3. Изучайте продавца на сайте объявлений под микроскопом. Отзывы, история аккаунта, количество завершенных сделок - все имеет значение.

4. Никаких предоплат. Деньги - только после осмотра. Встречайтесь в людных местах или пользуйтесь безопасной сделкой, которую предлагают сами площадки.

5. Доверяйте, но проверяйте. Даже самый обаятельный продавец может «забыть» про пятно на подкладке. Включайте фонарик на телефоне, осматривайте каждый шов - пусть думают, что вы спецагент. Зато не купите кота в мешке.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Королева комиссионки

Моя личная битва за бюджет.

Когда в доме появился ребенок, моя жизнь превратилась в бесконечный цикл «Купил - вырос - продал». И это тот еще квест.

Чтобы продать ненужное, мало просто щелкнуть на телефон. Сперва надо устроить фотосессию: разложить комбинезон без единой складки, сфотографировать бирку и манжеты так, чтобы они выглядели, как из магазина. Потом написать продающий текст без вранья (иначе кто-то поставит плохую оценку и испортит драгоценную репутацию моего профиля): «Носили аккуратно, состояние нового, причина продажи - выросли». Дальше - определение цены и общение с покупателями, которые хотят скидку за самовывоз, за опт, за то, что «у вас все равно балкон забит». И вот тут главное искусство: не продешевить, но и не задрать ценник так, чтобы коляска пылилась на балконе до совершеннолетия ребенка.

Мой личный счетчик продаж перевалил за 100 000 рублей. Это не доход, а частичная компенсация затрат. Я продала то, что стало не нужно: одежду, которая стала мала, игрушки, к которым ребенок быстро потерял интерес. На вырученные деньги купила новые.

И да, это азарт - сидеть ночью, отслеживая, не выложил ли кто-то вожделенную железную дорогу за полцены. Как говорит Арсен Даллакян, тут работает не только чистая экономика, но и охотничий инстинкт.

ЗНАЙ!

Как правильно купить что-нибудь бэушное

Площадок для торговли - море. Но сейчас ресейл просочился и на маркетплейсы: «Вайлдберриз», «Озон» и «Яндекс.Маркет» запустили отдельные витрины для вещей, бывших в употреблении. Для дорогих брендов есть специальные площадки, где товар проверят на подлинность. Среди них - Oskelly.ru, Thecultt.com, Linia.market.

Офлайн тоже не умер. Только комиссионные магазины теперь - это не пыльные лавки с потертыми пальто, а стильные пространства с хорошим ремонтом и ароматом кофе. В спальных районах открываются уютные комиссионки с детскими товарами, а на центральных улицах работают люксовые ресейл-бутики, где сумку Chanel при вас осмотрят с лупой и выдадут сертификат.

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