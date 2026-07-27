Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 28 июля:

1. Новости с передовой: освобождено Торское

2. В катастрофе под Киевом нашли крайнего

3. Зеленский тянет в омут нового британского премьера

4. Тегеран отомстит за удар хохлов на Каспии

5. Подо Львовом снова хоронят эсэсовцев

6. Украинские поп-звезды в Латвии сели в лужу

7. В незалежной экстренно меняют послов

8. Паралич украинских портов признали даже поляки

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 28 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя до 210 боевиков. Подбиты 16 автомобилей и станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.

«Южная» группировка войск уничтожила более 230 националистов и американский бронетранспортер М113 производства США.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ до 210 человек. Сожжены 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения «Центра» освободили Торское в ДНР.

Потери ВСУ составили до 365 военнослужащих. А также по три бронемашины и автомобиля.

«Восток» нанес ВСУ такой урон: до 380 боевиков, три бронемашины и 16 автомобилей.

На счету «Днепра» - 40 военнослужащих, 14 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили пять управляемых авиабомб и почти полтысячи дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 28 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Подставил выставку — иди на нары

Василий Гончарук попал. Он организовал выставку дронов под Киевом и прокричал об этом, как петух на зорьке. Потом туда прилетело - и немало дронолюбов отошло в мир иной. Теперь украинский суд отправил организатора в СИЗО на два месяца без права внесения залога. В минувшую пятницу Минобороны России сообщило об ударе по объекту в Киевской области, где презентовали новые БПЛА, включая зарубежные модели, куда приехали не только украинские кулибины, но и некоторые западные бонзы. Кончилось для темных плохо. А для светлых — хорошо.

Зеленский предложил британскому премьеру крепить оборону

Украинский лидер на пути в Америку выпал на палубу британского авианосца. Повод для десантирования был уважительный: встреча со свежим премьером Британии. В своем ТГ-канале Зеленский радовался как ребенок: «На авианосце HMS Queen Elizabeth провели первую встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Очень ценим, что визит именно нашей команды в Британию является первым с момента, когда Энди Бернем вступил в должность». Зеленский говорил с главой британского кабмина о развитии совместного оборонного производства и пригласил посетить Украину. Заложите в Николаеве незалежный авианосец «Гетман Мазепа»?

Зеленский и Бернем встретились на авианосце. Фото: REUTERS.

Киев получит урок от Тегерана за удар на Каспии

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что его страна оставляет за собой право ответить Киеву за гибель иранского моряка в Каспийском море. Посол заявил RT, что решение о дальнейших шагах будет принято руководством Ирана. И власти будут исходить исключительно из интересов республики. Ранее МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране и выказал ему персидское презрение. А представитель иранского министерства Эсмаил Багаи потребовал от западных союзников Киева разделить вину за это нападение. Они сразу побежали — и разделили.

На Львовщине с помпой перезахоронили эсэсовцев

Останки двух солдат дивизии СС «Галичина» в селе Галицком Львовской области, которые тут нечаянно откопали, торжественно перезахоронили. На кости подонков наткнулись в ходе унылых поисков по установлению мест захоронений участников военных действий. Мемориально-поисковый центр «Судьба» даже определил, чьи черепа тут до сих пор пугали червей. Это оказались воины-дивизионщики Михаил Вовчук и Иван Пендиковский. Показательно, что село Галицкое Золочевского района до сентября 2024 года называлось Червоное. А переименовали населенный пункт в честь мемориала, посвященного дивизии СС «Галичина». Неподалеку отсюда в июле 1944-го войска 1-го Украинского фронта раздавили 13-й корпус вермахта, в котором кантовались украинские националисты, согнанные в дивизию «Галичина». Не прославилась она ничем, кроме карательных акций, в том числе против словаком. Но теперь их «слава» будет «жить в веках» в Галицком.

Украинских поп-звезд заклеймили за русский язык в Юрмале

В Юрмале на фестивале известной русофобки Вайкуле выступила украинская поп-группа «Потап и Настя». Они ради денег воссоединились после многолетнего перерыва. Пели почему-то на русском. В соцсетях под видео с выступлений дуэта на латвийском курорте появились такие комментарии от украинцев: «Потап, Сгинь!», «Потап и Настя, ужас!» и «Вы демонстрируете цирк на языке врага!». Теперь паре закрыта дорога на Украину. Они якобы «испортили фестиваль» Вайкуле. Та, кстати, тоже пела на русском — как и большинство участников. Кругом — зрада.

Дуэт "Потап и Настя" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Незалежная массово меняет послов

Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак заявил, что вскоре в украинском диплопматическом болоте последует большой бамс. В соцсетях он заявил: «На следующей неделе ожидаем большую дипломатическую перезагрузку. Знаю уже как минимум о 12 человек, которые в списке назначения». Киев планирует назначить послов в страны, где сейчас зевают только временные поверенные. При этом некоторые посольства останутся без лидеров, поскольку дипломатов отзовут, а новых еще не назначат. Любопытно, кого отправят послом в США. Туда и экс-премьера Свириденко сватали, и главу СНБО Умерова. У всех там есть свой интерес — да захотят ли?

Поляки признали паралич украинских портов

Mysl Polska сообщает, что удары ВС РФ по портам Одесской области парализовали их работу. А иностранные судовладельцы начали отказываться от заходов в гавани Украины. Издание информирует, что с начала прошлой недели российские войска нанесли серию ударов по объектам портовой инфраструктуры, применив не менее 44 ракет. Называют «Ониксы», Х-22 и «Искандеры», а также десятки беспилотников. В Польше связывает эти действия с атаками украинских БПЛА на российские суда и порты в Черном и Азовском морях. Поляки констатируют: украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало. Прозрение пришло...

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