Чем закончился провал в кроличью нору? Анна Пересильд попадает в пустыню в сказочном сериале по известной картине

Вышедшая в 2025 году экранизация сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» стала двойным прорывом — и, продолжив сказочный кинобум в России, собрала более 1,2 млрд руб. в прокате, и вывела на новую орбиту Анну Пересильд, сыгравшую главную роль. Про дочь Юлии Пересильд в 15 лет после небольшой роли Айгуль в криминальной саге «Слово пацана» заговорили всерьез — да так, что даже по некоторым (весьма странным и нерепрезентативным) замерам социологии чуть ли не назначили школьницу самой (!) главной (!) актрисой года вместе с Марией Ароновой (!!!) и Светланой Ходченковой.

И поскольку мы живем во времена продюсерского кино, когда из каждого фильма пытаются сделать франшизу, чтобы максимально выжать соки и собрать кучу денег, «Алису в стране чудес» Юрия Хмельницкого, разумеется, тоже решили длить и длить.

Так, 2 августа выходит сериал «Алиса в Стране чудес. Безумные приключения», где зрители смогут увидеть расширенную, практически режиссерскую версию сказки — в том числе и ряд эпизодов, которых в основной картине не было.

— Я рада, что теперь проект расширился, — отметила Анна Пересильд, — тем, кто уже видел фильм, тоже будет интересно посмотреть сериал — в нем история раскрывается еще объемнее и эмоциональнее.

За счет чего же история раскрывается еще объемнее?

Во-первых, создатели уверяют, что в сериале, состоящем из шести серий, будет больше музыкальных номеров.

Во-вторых, сага включит некоторые сюжетные повороты, от которых на монтаже полнометражной версии решили отказаться.

В-третьих, аудитория узнает гораздо больше про Страну чудес — за счет новых, не показанных ранее, «разблокированных» локаций.

В-четвертых, перестанут быть тайной ключевые загадки произведения: сон или явь все, что произошло с Алисой, какую функцию все-таки исполняет Чеширский кот и чем же закончилась история девочки, попавшей в волшебные обстоятельства.

Кроме Анны Пересильд в проекте заняты Милош Бикович, Андрей Федорцов, Паулина Андреева, Полина Гухман, Ирина Горбачева и многие другие.

Новый проект можно смотреть на платформах КИОН и PREMIER.

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